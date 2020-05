Ramón Morales es anunciado como D.T. de la Selección Mexicana de la LBM

Ramón Morales ha sido anunciado como el director técnico de la Selección Mexicana de la Liga de Balompié Mexicano que es presidida por Carlos Salcido y que quiere comenzar a funcionar en septiembre, deportivamente hablando.

Está Selección, en ningún momento podrá competir con la formada por la Federación Mexicana de Futbol que está aliada a Concacaf y a la FIFA.

Está Liga está tratando de aliarse a la CONIFA que no es otra cosa que Confederación de Asociaciones Independientes de Futbol, que aloja entre sus las a federaciones que no son reconocidas por la Federación Internacional de Futbol Asociación, la FIFA por motivo de que son países no reconocidos.