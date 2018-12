Rafael Nadal cae ante Kevin Anderson en Abu Dhabi

Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos.

El tenista sudafricano Kevin Anderson, actual campeón del torneo de exhibición Mubadala de Abu Dhabi, venció este viernes a Rafael Nadal, segundo en el ranking mundial, por 4-6, 6-3 y 6-4, en Semifinales y ya espera rival para defender el título que ganó el año pasado.



El número 6 del mundo superó por primera vez en este torneo al tenista balear, que jugaba su primer partido de la temporada, clasificándose así para la Final en la que se jugará el título con el ganador de la Semifinal que juegan el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, y el ruso Karen Khachanov.



El tenista español comenzó ganando por 6-4 un apretado primer set en el que se llevó los dos últimos juegos ante el sudafricano, rompiendo el saque al que es uno de los mejores sacadores del circuito con sus 2.03 metros de altura.



Sin embargo, Nadal no supo mostrase contundente, y empezó a sufrir un poco más, mostrando dudas en su juego, lo que le hizo perder tres juegos consecutivos en la segunda manga, que se llevó Anderson por 6-3.



En el tercer y último set, Nadal no supo ocultar sus debilidades y, tras varios juegos igualados, incluso se llegó a poner por encima en el marcador. Tuvo la oportunidad de lograr un 4-2 con 40-15 a su favor, pero no lo supo aprovechar y el sudafricano se volvió a meter en el partido.



Anderson logró romper el servicio del español y se colocó 5-4, lo que remató a continuación con su servicio, cerrando la tercera manga con 6-4 a su favor.