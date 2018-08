Rafael Márquez es nombrado presidente deportivo del Atlas

Tras su exitosa carrera dentro de la cancha, ahora Rafael Márquez comenzará su trayectoria como directivo. Su primera encomienda será la de presidente deportivo con el Atlas y de inmediato prometió plasmar en Atlas el modelo del FC Barcelona, club donde más aprendió.

"Quiero hacer un proyecto muy apegado a lo que aprendí en Barcelona", dijo Márquez.



Márquez fue presentado por el presidente Gustavo Guzmán. Su tono no cambió, es un tipo mesurado, pero quiere plasmar sus ideas. Su experiencia por el futbol europeo y en Selección Mexicana, lo avalan y de entrada le dan principio de autoridad.



"Me voy a exigir al máximo para estar 24 horas, para así poderle exigir a los que están a mi mando. Me baso en lo que a mí me ha funcionado como profesional, eso será la base para para mí. Eso será la base para que la gente pueda empezar a confiar en mí", afirmó.



"Esto va a ayudar a conseguir un título, que la gente entienda lo que es trabajar en esta institución, entre más gente que haya trabajando que haya salido aquí, hay más posibilidades de conseguir un título. Confío mucho en esta fórmula: gente que vino a sumar y grandes canteranos, y es a lo que apuesto".



El canterano llegará a la presidencia deportiva en medio de una mala racha del equipo, el cual suma un punto de 9 posibles y con un augurio medianamente promisorio. El reto es grande, llega a un club golpeado por la historia. Así lo entiende y eso lo desafía.



Márquez tendrá el control total del club, desde la Primera División, así como los procesos en las fuerzas básicas, desarrollo humano y temas administrativos. Trabajará muy de cerca con Guzmán, fue quien le propuso su inicio como dirigente.



"Voy a delegar. Has personas hay todas las áreas muy valiosas. En ellos me voy a apoyar y hay que trabajar con lo que hay", añadió.