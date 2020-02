Rafael Carioca afirma que no ha renovado con Tigres

Tigres y Rafael Carioca no han renovado contrato y el brasileño dijo que al final del torneo analizará a dónde irá.

El volante dejó claro ayer que quiere continuar con los felinos, pero su representante y el Club no tienen un acuerdo.

Miguel Ángel Garza, presidente auriazul, dijo que Tigres tiene una opción para seguir con el jugador un año más.

"Llegó una propuesta de Gremio y otra de China para mí, pero Tigres no estuvo de acuerdo. Tengo contrato y voy a cumplir mi contrato", expresó Carioca.

"Pedí a mi representante que viniera a Tigres para intentar una renovación, y bueno, no renové, voy a cumplir mi contrato y luego veré qué pasa".

¿Cuál es tu voluntad?

"Poderme quedar. Ya hablé eso con la directiva, ya lo hablé con Miguel (Garza) hace mucho tiempo y no ha hablado nada conmigo, bueno, yo estoy tranquilo, mi parte la estoy haciendo, voy a continuar trabajando. Mi voluntad es renovar con Tigres, pero no tengo respuesta, entonces no hablo más".

¿Tu contrato vence en el 2021?

"No, en el 2020, agosto", respondió el jugador, sin embargo, si estuviera firmado hasta esa fecha Tigres no podría registrarlo el próximo torneo debido a que terminaría antes que el certamen.

¿La directiva ha dicho que en el 2021?

"No, tengo el contrato en mis manos, mi representante también, vamos a ver qué va a pasar, vamos a esperar a agosto del 2020".

¿Crees que te puedas quedar?

"No sé, la verdad, porque no hicieron ninguna propuesta, entonces creo que debes preguntarle a ellos, de mi parte estoy tranquilo".

¿Ya puedes entonces firmar un precontrato con otro club?

"No, hasta el día 24 (agosto) que termina mi contrato".

NO HAY NOVELA: GARZA

Garza descartó que vaya haber una novela en el caso Carioca, pues tanto el jugador como el Club quieren renovar el vínculo.

"Realmente él está hasta el 2020 y nosotros tenemos una opción hasta el 2021, pero creo que lo más interesante de esto es la voluntad del jugador y si la voluntad del jugador es que tiene interés en el Club, el Club también tiene interés en el jugador", expresó.

"La verdad es que no se puede hacer una novela, como decían que se podía hacer una novela".