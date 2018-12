Rafa Nadal: "Llegaré al cien por cien al Open de Australia"

Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos.

Una lesión en la rodilla derecha obligó a Nadal a retirarse de las Semifinales del Abierto de Estados Unidos a principios de septiembre, su último partido competitivo, y el español de 32 años se sometió a una cirugía en el tobillo a comienzos de noviembre.



Sobre su estado físico del 1 al 10 antes del Abierto de Abu Dabi, Nadal respondió: "No lo sé, no soy muy bueno con los números.



"Comencé hace como dos semanas y estoy progresando poco a poco. Me aseguro de avanzar y no de retroceder. Sé que tengo tiempo para llegar a Melbourne al 100%".



El Abierto de Australia inicia el 14 de enero.



Nadal, quien obtuvo su 17mo Grand Slam en el Abierto de Francia en junio pasado, dijo que está contento con su progreso "pero desde luego que necesito probarme en competencias y ojalá que jugar aquí me ayude a tomar los primeros pasos".