Rafa Nadal, fuera del Madrid Virtual; cae ante Andy Murray

En el margen de una hora, Rafael Nadal ha pasado de tener una victoria en el Mutua Madrid Open Virtual Pro a quedar fuera con sus derrotas ante Andy Murray y Benoit Paire.

La carambola para que el campeón de 19 grandes supere la fase de grupos pasaba por que Murray derrotara a Denis Shapovalov y el canadiense acabara con la resistencia de Paire. Se dio la primera parte pero el galo aplastó a Shapovalov por 3-0.





Yo creo que he ido de muy menos a menos. Ha sido una jornada muy dura. No sé si Andy es favorito pero durante la lesión se nota que ha aprovechado bien el tiempo. Es mucho mejor que me eliminen por el nivel que estoy viendo. Estos días veo que he entrenado con rivales más flojos", decía el balear en tono de broma antes de conocer que quedaría fuera.

Nadal, entre risas, defendía el hecho que es mucho mejor que Murray al Pro Evolution de la FIFA y que cuando formaban parejas, el español con Pico Mónaco, y el escocés con Daniel Vallverdú, "la culpa siempre era de Dani".

Carla Suárez, eliminadaCarla Suárez ha quedado eliminada de la competición al ceder hoy sus dos partidos ante Karolina Pliskova y Fiona Ferro. La canaria ya había perdido ayer ante Belinda Bencic en su estreno en la competición.





El único representante español en cuartos será David Ferrer, que se ha beneficiado este marte de la baja tecnológica de Dominic Thiem, que no ha podido competir al igual que Karen Khachanov.