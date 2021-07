Racismo profundamente arraigado y discriminación impregnan al ejército de EE. UU.

Pero muchos de sus colegas de servicio, dice Davis, la veían solo como una mujer negra. O para los colegas residentes blancos que le dieron el distintivo de llamada de ABW - era una broma, insistieron - una "mujer negra enojada", un clásico tropo racista.

Los subordinados blancos a menudo se negaban a saludarla o parecían incómodos al recibir órdenes de ella, dice. Algunos pacientes se negaron a llamarla por su rango adecuado o incluso a reconocerla. Fue atacada con insultos raciales. Y durante su residencia, fue la única residente negra en un programa sin profesores, personal ni personal auxiliar negro.

"Para los negros y las minorías, cuando inicialmente experimentamos racismo o discriminación en el ejército, nos sentimos sorprendidos", dijo Davis. "Se nos enseña a creer que es el único lugar donde todos tienen igualdad de condiciones y que podemos llegar a la cima con un trabajo basado en el mérito".

En entrevistas con The Associated Press, los alistados y oficiales actuales y anteriores en casi todas las ramas de las fuerzas armadas describieron una cultura profundamente arraigada de racismo y discriminación que se encona obstinadamente, a pesar de los repetidos esfuerzos para erradicarla.

La AP encontró que el sistema judicial militar no tiene una categoría explícita para los delitos de odio, lo que dificulta la cuantificación de los delitos motivados por prejuicios.

El Departamento de Defensa tampoco tiene forma de rastrear el número de tropas expulsadas por opiniones extremistas, a pesar de sus reiteradas promesas de erradicarlas. Se descubrió que más de 20 personas vinculadas con el asedio del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos tenían vínculos militares.

La AP también encontró que el Código Uniforme de Justicia Militar no aborda adecuadamente los incidentes discriminatorios y que las personas de base de color comúnmente enfrentan paneles de consejo de guerra compuestos por miembros del servicio totalmente blancos, lo que, según algunos expertos, puede conducir a situaciones más severas. resultados.

Y la discriminación racial no existe solo dentro de las bases militares. Cada año, los civiles que trabajan en los sectores financiero, técnico y de apoyo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina presentan cientos de quejas alegando discriminación por raza y color de piel, según un análisis de AP de los datos de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU.

Solo en el año fiscal 2020, los tres servicios recibieron 900 denuncias civiles de discriminación racial y más de 350 denuncias de discriminación por color de piel.

En febrero, Lloyd J. Austin III, un ex general del ejército que ahora es secretario de defensa, el primer hombre negro en servir en el puesto, ordenó a los comandantes y supervisores que hicieran una pausa operativa por un día para discutir el extremismo en las filas con sus miembros. miembros del servicio.

Austin les dio a los comandantes la libertad de abordar el asunto como mejor les pareciera, pero enfatizó que las discusiones deben incluir el significado de su juramento, los comportamientos aceptables tanto con uniforme como sin él, y cómo los miembros del servicio pueden informar el comportamiento extremista real o presunto a través de sus cadenas de mando.

Una encuesta reciente de The Military Times mostró que la retirada se recibió con críticas mixtas. Algunos miembros del servicio dijeron que sus unidades fueron "más allá", pero otros informaron que sus entrenadores hicieron comentarios despectivos que socavaron las discusiones y que las sesiones fueron breves y no interactivas.

El Southern Poverty Law Center envió a Austin una carta poco después de su orden, aplaudiéndolo por su acción decisiva, pero subrayando que el cambio sistémico en todos los niveles militares es urgente.

"Aquellos que son adoctrinados en la ideología supremacista blanca presentan una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad de nuestras comunidades", escribió la presidenta del SPLC, Margaret Huang.

AP se comunicó con el Departamento de Defensa varias veces para saber qué medidas proactivas estaba tomando para erradicar el racismo, la discriminación y el extremismo, pero no recibió una respuesta antes de la fecha límite de publicación, a pesar de que el primer acercamiento fue el 5 de mayo.

Cuando Davis fue retirada médicamente por la Fuerza Aérea en 2019 después de más de dos décadas de servicio, se sintió aplastada por el racismo manifiesto y tomó represalias por acusar a un superior de agredirla sexualmente.

Señaló lo insidioso que puede ser el racismo para los miembros de las filas: los miembros del servicio confían sus vidas a sus compañeros de tropas y la falta de cohesión en una unidad puede ser mortal.

"Crea un ambiente de trabajo dañino y peligroso", dijo Davis. "Y muchos de nosotros sufrimos en silencio porque sentimos que no hay nada que se pueda hacer".

En medio de los disturbios del verano del año pasado provocados por los asesinatos policiales de estadounidenses negros en todo el país, el general del ejército Mark A. Milley, quien también es el presidente del Estado Mayor Conjunto del Departamento de Defensa, dijo a los líderes del Congreso que los militares no pueden pagar racismo o discriminación.

"Los que vestimos la ropa de nuestra nación entendemos que la cohesión es un multiplicador de fuerzas", dijo Milley. "La división conduce a la derrota. Como dijo uno de nuestros famosos presidentes, 'Una casa dividida no se mantiene' ".

Austin se comprometió a deshacerse de las filas de "racistas y extremistas" durante su audiencia de confirmación ante el Congreso, que se produjo inmediatamente después de la insurrección del Capitolio.

"El trabajo del Departamento de Defensa es mantener a Estados Unidos a salvo de nuestros enemigos", dijo. "Pero no podemos hacer eso si algunos de esos enemigos se encuentran dentro de nuestras propias filas".

___

Es una costumbre estándar que el personal alistado muestre su respeto a los colegas de mayor rango ofreciendo saludos que se mantienen hasta que se devuelve el gesto.

Cuando el Mayor de Infantería de Marina Tyrone Collier era un subteniente y abogado defensor recién nombrado, tenía una profunda experiencia con esa práctica. Collier, un hombre negro, estaba en la base conjunta Myer-Henderson Hall en Virginia cuando fue saludado por un infante de marina negro. Pero incluso después de que Collier reconociera el gesto, el saludo continuó. Desconcertado, Collier preguntó por qué el Marine lo retuvo durante tanto tiempo.

"Él dijo: 'Señor, tengo que aclarar algo. ... Nunca vemos oficiales negros. Nunca vemos gente como tú y eso me enorgullece extraordinariamente '", recordó Collier.

"Puede imaginarse lo que es para un marine alistado negro que, por ejemplo, podría querer considerar convertirse en un suboficial o un oficial comisionado o que sirvió bajo un comandante tras comandante y recibió tan pocas oportunidades de ver personas que se parecen a ellos en niveles rangos ", dijo Collier. "La representación realmente importa".

Aunque ese saludo prolongado tuvo lugar en 2010, el panorama racial no ha mejorado mucho desde entonces.

A fines de 2020, la Junta de Diversidad e Inclusión del Departamento de Defensa publicó un informe destinado a identificar formas de mejorar la diversidad racial y étnica en el ejército de EE. UU.

Entre los hallazgos del informe: Los rangos alistados de las fuerzas armadas activas y de reserva eran "un poco más racial y étnicamente diversos que sus contrapartes civiles estadounidenses". Pero no el cuerpo de oficiales. Además, encontró que la población civil elegible para convertirse en oficiales comisionados era "menos diversa racial y étnicamente que la población civil elegible para el servicio alistado".

El desglose de todos los oficiales comisionados activos: 73% blancos; 8% cada negro e hispano; 6% asiáticos; 4% multirracial; y menos del 1% de nativos de Hawái, de las islas del Pacífico, de indios americanos o de Alaska. Y la brecha de diversidad se amplió a medida que los individuos superiores ascendían en las filas.

El informe enfatizó la creciente importancia de la representación de las minorías que refleja la demografía cambiante de la nación, y dijo que el Departamento de Defensa "debe garantizar que todos los miembros del servicio tengan acceso a oportunidades para tener éxito y avanzar a posiciones de liderazgo".

Varios oficiales negros entrevistados por AP dijeron que la cultura debe ceder si quieren florecer alguna vez.

Mientras servía en Afganistán, un oficial de la Infantería de Marina recordó que un colega blanco le preguntó por qué estaba conversando con otros oficiales negros. "Mi respuesta a él fue 'No le pregunto por qué siempre está saliendo con oficiales blancos'", dijo el infante de marina, quien pidió no ser identificado porque permanece en servicio activo. "¿Por qué no pueden ser simplemente oficiales? ¿Por qué el clasificatorio?

Thomas Hobbs, un coronel de infantería que se retiró después de 27 años de servicio en la Infantería de Marina en 2018, fue uno de los oficiales entrevistados que hablaron de las presiones de tratar de mezclarse con una abrumadoramente "cultura masculina blanca", al tiempo que sintieron la necesidad de superar oficiales blancos para negar los estereotipos raciales.

Hobbs dijo que los marines lo han hecho mejor que otras ramas del servicio en el reclutamiento de candidatos negros para el cuerpo de oficiales, pero señaló que "muchos de ellos no permanecen en el ejército después de su décimo año".

"En este momento, tenemos más capitanes que nunca antes", dijo, "pero nuestros niveles de grado en el campo en realidad están bajando. ¿Por qué no se quedan? Porque están agotados por tener que actuar de cierta manera todo el tiempo y nunca podrán ser ellos mismos ".

El marine que permanece en servicio activo también lo calificó como "agotador", y agregó "no solo tienes que lidiar con tus propias cosas, sino que cada vez que un marine alistado negro se mete en problemas, vendrán a ti y te dirán: mal con estos chicos? Venir a ti como si fueras el experto en todo lo negro ".

Collier dijo que sintió la presión de actuar de manera diferente desde los primeros momentos en que fue reclutado, recordando un encuentro en una cena formal con un mayor de la Infantería de Marina que intentaba incorporarlo al servicio.

"Yo era uno de los dos hombres negros que estaban solicitando ... y él y yo estábamos charlando, y el oficial de selección nos dijo: 'Oigan, es posible que ustedes no quieran aislarse de esta manera porque puede que no se vea bien, '", Dijo Collier. "Quiero decir, esta es una de mis primeras experiencias con la Infantería de Marina y tengo un comandante de la Infantería de Marina que me dice que no puedo hablar con otra persona negra sin preocuparme por cómo nos mirará la gente si nos estamos aislando deliberadamente de la grupo."

Otros miembros del servicio de color detallaron incidentes en los que dijeron que sus superiores los desanimaban de abrazar abiertamente sus culturas. Algunos dijeron que se les dijo que evitaran hablar otros idiomas además del inglés para no ofender a sus colegas, en su mayoría blancos.

El ex Sargento Primero de la Fuerza Aérea. Ricardo Lemos, quien recibió el alta médica en 2019, dijo que una vez un superior lo disuadió de hablar con su madre en español por teléfono en la oficina "porque la gente no puede entenderte".

Y algunas mujeres negras detallaron los desafíos que enfrentaron al navegar en una cultura que a menudo las etiqueta como "agresivas o difíciles" y su cabello natural como descuidado o poco profesional.

DeMarcus Gilliard, un ex capitán de la Infantería de Marina de 34 años, le dijo a la AP que sintió una presión tácita para demostrar que era mejor que sus compañeros cuando ingresó a la Escuela Básica, donde los nuevos oficiales aprenden las cuerdas, sintiéndose como un símbolo de los afroamericanos. .

Pero dijo que nunca experimentó un racismo manifiesto allí y le da crédito a la Infantería de Marina por hacer avances hacia la diversificación de sus rangos superiores.

"Es una gran idea, 'No veo el color', pero en realidad es bastante despectivo. Y creo que no hablar de cuestiones raciales en realidad exacerba el problema y necesitamos poder hablar sobre estas cosas ", dijo Gilliard. "Creo que el Cuerpo de Marines sería un gran lugar para hacerlo".

La Escuela Básica le dijo a AP que las sesiones sobre diversidad e inclusión son una parte central de la capacitación que ofrece, incluidas las "discusiones sobre el impacto negativo que tiene el sesgo en el liderazgo, la toma de decisiones y la cohesión".

El año pasado, el general David Berger, quien se convirtió en el principal general de la Infantería de Marina en 2019, aprovechó la ocasión de la exposición anual Modern Day Marine de la Marine Corps Association para transmitir el mensaje de que la diversificación del servicio salvará vidas.

"Estoy absolutamente convencido: demasiada similitud, demasiado de que todos nos vemos iguales, pensamos lo mismo, tenemos los mismos antecedentes; nos van a matar porque vamos a terminar con soluciones que todos somos familiarizado, pero son fáciles de contrarrestar ", dijo Berger.

___

El racismo en las filas no es simplemente una mancha moderna. Hace más de medio siglo, en 1971, Frank W. Render, un hombre negro que era subsecretario de Defensa, renunció por lo que consideraba un trato desigual de las personas de color.

Ese mismo año, el Departamento de Defensa creó lo que ahora se conoce como el Instituto de Gestión de Igualdad de Oportunidades de Defensa, la principal agencia del Pentágono para programas de educación y capacitación que cubren la diversidad y la inclusión dentro del ejército de los EE. UU.

Una de sus herramientas es una encuesta anónima y voluntaria de "clima organizacional" que ofrece una instantánea de la efectividad institucional de una unidad y brinda a los comandantes una idea de los problemas de diversidad e inclusión dentro de sus filas y cómo se abordan.

"Los chistes racistas, sexuales y fanáticos son algo cotidiano en mi 'lugar de trabajo'", escribió un infante de marina de Camp Pendleton en California en una encuesta de diciembre de 2017. "Realmente se ha hecho muy poco para prevenirlo". Otro infante de marina dijo que los oficiales y colegas alistados solían pronunciar insultos sin repercusiones.

Pero no todo el mundo se siente cómodo rellenando las encuestas o siendo honesto. Las mujeres asignadas a las unidades SEAL de la Marina, por ejemplo, temen que puedan ser identificadas ya que las encuestas desglosan la demografía por género, rango y raza y no muchas mujeres están asignadas a unidades de operaciones especiales.

El Congreso y el Departamento de Defensa han ordenado que las encuestas se realicen anualmente o siempre que una unidad cambie de comandante, pero las tasas de respuesta varían ampliamente entre las unidades, las encuestas no se rigen por la Ley de Registros Federales y se destruyen después de tres años.

Utilizando múltiples solicitudes de la Ley de Libertad de Información, AP logró recopilar encuestas durante los últimos cuatro años, concentrándose en los once portaaviones de la flota de la Armada de los EE. UU. Debido a su gran tamaño de población, que puede imitar una pequeña ciudad flotante con más de 5,000 empleados. .

En encuestas recopiladas en 2017, 265 marineros del USS Abraham Lincoln, el USS George Washington, el USS John C. Stennis, el USS Nimitz y el USS Dwight D. Eisenhower dijeron que personalmente experimentaron discriminación racial. Pero en el otoño de ese año, la cuestión de la discriminación se suavizó, pasando de indagaciones directas a preguntas generales si la discriminación "no ocurre".

Desde ese cambio, en 2019, el último año completo obtenido por AP, más de 1,600 marineros, o 1 de cada 5, no estuvieron de acuerdo, diciendo que sí hubo discriminación racial en sus barcos, y casi un tercio informó bromas, comentarios o insultos raciales. Casi 1 de cada 4 marineros dijeron que no podían usar su cadena de mando para informar incidentes sin temor a represalias o represalias, y 4 de cada 10 dijeron que la disciplina se administra injustamente.

De los 11 portaaviones, George Washington, John C. Stennis y Abraham Lincoln obtuvieron los peores resultados cuando se les preguntó a los marineros sobre la discriminación racial y si podían denunciar el acoso de manera segura. En 2019, en el George Washington, por ejemplo, el 30% de los marineros dijeron que se produjo un trato desigual por motivos de raza, color u origen nacional.

La solicitud de AP de entrevistar a un representante del Instituto de Gestión de Igualdad de Oportunidades de Defensa fue remitida al Pentágono, que no proporcionó a nadie conocimiento del funcionamiento de los estudios climáticos de comando.

En un comunicado, la Marina llamó a la diversidad un "componente clave para mantener nuestro más alto estado de preparación", y agregó que "ciertamente nuestro ejército está mejor servido cuando refleja la nación a la que sirve y todos sus miembros son tratados con dignidad y respeto".

___

Cuando era un joven aviador, Nick Shands inicialmente no pensó mucho en eso cuando recibió una solicitud para presentarse en el centro de tratamiento médico en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home. Pero cuando llegó, pensó que era extraño que solo viera un puñado de superiores y un gran contenedor de basura. Su tarea: subir y examinar la basura en busca de documentos que contengan información de identificación personal.

Shands, uno de los pocos aviadores negros en la base de Idaho, quedó atónito por la orden, pero saltó por el costado para lo que resultó ser una tarea de casi todo el día, mientras sus superiores lo observaban buscar infructuosamente.

Dijo que fue solo un incidente entre varios en la base casi totalmente blanca donde se sintió señalado, incluso que le dijeron repetidamente que no estaba "construido" para el ejército.

"Si fue con el propósito de avergonzarte y quebrarte mentalmente, supongo que eso es lo que intentaron hacer", dijo.

Shands dijo que el racismo selectivo y la discriminación continuaron después de que dejó Idaho y sirvió en diferentes bases, lo que lo llevó a dejar el ejército en 2018. Cree que el Departamento de Defensa y el Congreso, que supervisa el tema del racismo estructural, tienen por delante un camino difícil para abordar el racismo estructural en el país. militar y evitar que otros miembros del servicio sufran como él.

Pero una ronda de cambios radicales en la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que principalmente financia y establece las políticas que rigen el Departamento de Defensa y los servicios militares, podría presentar una oportunidad única para comenzar a cambiar el rumbo hacia un cambio sistémico.

Un proyecto de ley que se aprobó a principios de este año ordenó al Secretario de Defensa diseñar un plan para eliminar todos los nombres, símbolos, exhibiciones y monumentos que honran a la Confederación, incluido el cambio de nombre de bases militares como Fort Benning y Fort Hood que honran a los líderes confederados.

"Hace varios años, descubrieron una celda de supremacistas blancos en Fort Bragg", recordó Jim Clyburn, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en una entrevista con AP. "¿Estaban allí por las actitudes que trajeron consigo o estaban celebrando el hecho de que Fort Bragg lleva el nombre de un segregacionista?

"Esa es una de las razones por las que los que estamos aquí en el Congreso sentimos que debemos deshacernos de toda la institucionalización y la celebración de estas actitudes racistas", dijo Clyburn.

Enterrados en el fondo del proyecto de ley de más de 1.400 páginas hay mecanismos destinados a transformar la forma en que las fuerzas armadas abordan el racismo y el extremismo desde adentro. Establece los requisitos de seguimiento y presentación de informes para la actividad de las bandas criminales, extremistas y supremacistas, y crea un inspector general para supervisar los esfuerzos de diversidad e inclusión.

Y dice que los militares deben agregar preguntas a sus encuestas climáticas que pregunten explícitamente sobre el racismo, el antisemitismo y el supremacismo.

Además, Shands cree que el ejército, como la nación que ha jurado proteger, también necesita hacer un examen de conciencia profundo.

Aunque ha seguido adelante con su vida, carga con la humillación y el dolor que no puede borrar.

Aún así, siempre apreciará aspectos de su carrera militar. Como instructor de salud pública en la Escuela de Medicina Aeroespacial de la USAF, tuvo un impacto directo en los estudiantes ansiosos por hacer un cambio en el mundo. También conoció a su esposa en el ejército.

Después de que el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis desató protestas que recorrieron el mundo, Shands finalmente se enfrentó a una de sus ex superiores, una mujer blanca involucrada en la tarea del contenedor de basura hace más de una década.

Después de que la mujer publicó en un grupo militar privado de Facebook que "Black Lives Matter", Shands se acercó para recordarle el incidente y le dijo que esperaba que no fueran necesarios los "asesinatos de humanos negros" para despertarla a la discriminación y racismo que existe tanto en Estados Unidos como en la Fuerza Aérea, incluida la discriminación que ella ejerció sobre él.

La mujer reconoció que no trató bien a Shands y que había sido "increíblemente ignorante en reconocer y / o reconocer muchas cosas, incluido el racismo sistémico y su presencia en la Fuerza Aérea", según las capturas de pantalla revisadas por AP.

Para Shands, la conversación fue catártica, ya que otros intervinieron para ofrecer apoyo. Pero también trajo a casa las dualidades que enfrentan los afroamericanos y otras personas de color, dentro y fuera del ejército, que están tratando de navegar en una nación plagada de racismo.

"No vas a escapar del racismo en ningún lugar de este país", dijo. "La mejor interpretación que he escuchado de estar en el ejército, especialmente una minoría o una persona de color en el ejército, es que el ejército es un microcosmos de la sociedad regular".