Racismo de los medios se suma a la crisis climática

"Hola, mi nombre es Vannessa Nakate, de Uganda. Soy activista por el clima y me preocupa mucho cómo los medios de comunicación eligen lo que informan. He visto claramente cómo los medios son tan parciales y sólo tengo una pregunta ¿Por qué los medios son tan racistas? Esto es de una niña africana".

Con esas palabras se presenta Vannessa, una joven activista ambiental africana que dice querer "un futuro mejor". "Quiero salvar mi futuro; quiero salvar nuestro futuro. Quiero salvar el futuro de todos los niños y de todas las personas de las generaciones futuras aquí en Uganda".

Pero parece que sus llamados tienen poco éxito, aún en las redes sociales, a pesar de que en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), celebrada en Madrid, a principios de diciembre, Greta Thunberg le diera el micrófono.

Vanessa escribió en su cuenta de Twitter: "Quisiera que Greta Thunberg pudiera retuitear esto. ¡Llegaría a muchas personas, incluidos los medios... pero incluso si no lo hace, que Twitter haga lo suyo!".

"Desearía que esto pudiera llegar a mil personas. Tal vez podría despertar a los medios de comunicación, que deben informar sobre los desastres climáticos que están ocurriendo en África".

Y lanza un desafío: "Demuéstrennos que África es importante para todos ustedes. La justicia climática no es justicia si no es global. Mi gente cree lo que dicen los medios, pero no nos escuchan. ¿Por qué los medios callan sobre la crisis climática en África?"

Advierte que sus mensajes no son solamente parte de una campaña ambientalista. "No se trata sólo de la campaña. También necesitamos resultados y todos son necesarios. ¿Cuántas muertes tenemos que ver, antes de que llegue el momento adecuado para adoptar acciones climáticas?"

Ante las críticas que le hacen en las redes sociales, reclama que "¡Ya no se trata del futuro! ¡Estamos enfrentando un desastre tras otro ahora mismo! Y nadie nos escucha."

En la COP25, Vannessa Nakata recordó que en su país ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático con inundaciones, pérdidas de viviendas y muertes.

"Es un problema de ahora, no del futuro", subrayó tras calificar de egoístas a los mandatarios ausentes y negacionistas del cambio climático, como Donald Trump, de los Estados Unidos, y Jair Bolsonaro, de Brasil.