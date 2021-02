Racionan pan y tortillas

"Para no causar inconvenientes en nuestra comunidad y sus hogares, les informamos que a partir de hoy (18 de febrero), debemos reducir nuestro consumo de gas, desafortunadamente esto afecta la producción en nuestras panaderías y tortillerías, por tal razón ofreceremos servicio limitado hasta nuevo aviso".

En los anaqueles y contenedores de los supermercados hasta ayer se podía encontrar pan dulce y salado, así como paquetes de tortillas, pero de acuerdo al personal que labora ahí, no existe un estimado de cuántos se elaborarán al día o si la decisión para "reducir el consumo de gas", significaría un freno completo.

Mientras tanto, los consumidores han comenzado a comprar para almacenar.

"Como a la una de la tarde nos dijeron que apagamos los hornos y que ya no se haría ni pan ni tortilla, no sabemos si la situación será parcial o si más tarde se prenderán, pero lo que si es seguro es que no habrá el mismo producto", mencionó el personal.

Reynosa, al igual que otras ciudades de la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos han sufrido cortes de energía eléctrica, problemas de abastecimiento de agua, gas natural y de otros servicios básicos debido a la onda gélida reciente.

La medida que han tomado los supermercados forma parte de una estrategia nacional para evitar que el gas con el que cuentan actualmente se termine y se vean en conflictos para adquirir nuevo.

GRAN DEMANDA

Las panificadoras de la ciudad han reportado animadas ventas durante los últimos días con los descensos de temperatura y que ocasionan un alza en el consumo de pan dulce y bolillo.

Como ya es una costumbre con el descenso de la temperatura legiones de ávidos consumidores de pan dulce y que gustan de acompañar sus bebidas calientes como: café, chocolate, atole y avena "sopear" con una pieza de pan, acudieron a las panaderías de la ciudad a darse el gusto.

En los establecimientos pese a las restricciones sanitarias, los clientes ingresaban ansiosos de llevar los ricos panes dulces y temerosos de no alcanzar para llevar a casa.

Es una tradición que cuando se registra un descenso en la temperatura, se incrementa el consumo de estos productos como parte de un compromiso.

Se espera que este fin de semana ingrese un nuevo frente frio, por lo que los panaderos de Reynosa ya se alistan para atender la nueva demanda del pan dulce en los días fríos literalmente "vuela" de los estantes.

Ayer se veían algunos productos en anaqueles y mostradores pero no hay certeza de cuánta cantidad habrá por día.

El pan ´´vuela" literalmente de los estantes en las panaderías, ante la demanda de consumidores por la onda fría.