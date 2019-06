Quitarse la ropa, le dio dinero

Ciudad de México.

Lyn May debutó en el cine en 1974, como una de las protagonistas de la película "Trívoli", tenía apenas 25 años y algo de experiencia como bailarina exótica.

Para Lyn May, la vida artística comenzó a raíz de su divorcio, cinco años atrás, liberada pidió trabajo de bailarina en un cabaret de Acapulco, lugar donde nació. En una entrevista en 1974, Liliana, como también se le conocía, mencionó que le sorprendía que como bailarina ganara tanto dinero.

"Sí, definitivamente sí [me he hecho rica]. Yo no creí que llegara a ganarse tanto dinero", expresó.

De ascendencia china, decidió dedicarse al striptease cuando un empresario la vio bailar sin ropa. "Fue un paso inconsciente, estaba en el coro de muchachas y un día el empresario me preguntó: ¿quieres bailar sola? Yo contesté que sí, ¡feliz! Pero él puso las condiciones, una de ellas, que fuera quitándome la ropa", recordó.

REINA DEL BURLESQUE

Sus movimientos sobre el escenario la convirtieron en "la reina del burlesque", fue conocida en su tiempo como "la diosa del amor".

Para Lyn May, el cuerpo femenino está diseñado para deleitar la pupila sin prejuicios. "Mi trabajo lo condenan desde un punto de vista moral o artístico. Pero no falto a ninguna de las reglas. El cuerpo femenino, creo, es un espectáculo", consideró.

En ese momento, la vedette estaba segura que "Trívoli" sería su debut y despedida en el cine, sin embargo, le siguieron 19 películas más, entre ellas "Las ficheras" (1977), "Noches de cabaret" (1978), "Las muñecas del King Kong" (1981), y finalmente "Bellas de noche" (2016) , película documental de María José Cuevas que mostró la gloria y el ocaso de las principales vedettes que triunfaron en México en las décadas de 1970 y 1980.