Quitan nombre de hotel Trump en Panamá

Cd. de México.- Los ejecutivos de la Organización Trump fueron desalojados el lunes de sus oficinas en el Hotel Trump de Panamá con la intervención de las autoridades panameñas, para solucionar una disputa entre la compañía del magnate y los condóminos.



Los guardias de seguridad de Trump también se retiraron del lugar y los trabajadores comenzaron de inmediato a retirar el nombre Trump del hotel.



Un juez panameño y policías armados escoltaron al titular de la asociación de condóminos al interior del lujoso inmueble de 70 pisos de la marca Trump en la bahía de Panamá, y el personal de seguridad de Trump se marchó poco después.



La disputa legal en torno al contrato de administración del hotel prosigue con Trump, pero los acontecimientos del lunes eran indicio de que la Organización Trump había entregado el control físico del inmueble.



"Esto fue meramente una disputa comercial que se salió de control", dijo Orestes Fintiklis, un inversionista de capital privado y presidente de la asociación de condóminos poco antes de su ingreso en las oficinas administrativas del edificio. "Y hoy esta disputa ha sido resuelta por las autoridades y los jueces del país".



El Trump Hotel Panamá es la única propiedad del Presidente estadounidense, Donald Trump, en América Latina. Con setenta pisos, es el edificio más alto del país, ofrece vistas extensas de la bahía panameña y tiene cinco piscinas exteriores. En las habitaciones hay batas, artículos de papelería y enjuague bucal de la marca Trump.



Sin embargo, en días recientes, los invitados han sido testigos de un lado definitivamente menos glamuroso del negocio: gritos y empujones por parte del personal de seguridad y otras personas, la presencia de la policía con cascos antibalas y varias intervenciones por parte de reguladores laborales panameños, especialistas forenses y un juez de paz.



Esto, debido a que empresario que hace poco adquirió la mayoría de las acciones del hotel, Orestes Fintiklis, quiere fuera a los Trump. Mientras que estos, que tienen un contrato a largo plazo para gestionar la propiedad, se niegan a irse.



En una carta con la leyenda "Privado y confidencial" dirigida a los otros propietarios del hotel, Fintiklis comparó a los Trump con sanguijuelas que se habían aferrado a la propiedad y están drenando las últimas gotas de sangre del hotel, de acuerdo con una copia a la que tuvo acceso The New York Times.



También ha interpuesto demandas en las que acusa al negocio familiar de los Trump y a la Organización Trump de mala gestión del hotel.



La Organización Trump, a su vez, ha acusado a Fintiklis de usar tácticas mafiosas en su intento de entrar a la fuerza a las oficinas administrativas del hotel, lo cual provocó altercados físicos y verbales, y de involucrarse en una conspiración fraudulenta para quitar a la propiedad la gestión y la marca Trump.



Las críticas que Fintiklis ha hecho a la Administración de la empresa son un fraude y una calumnia total, dijo esta misma en un documento del tribunal.



El pasado 26 de febrero, el Ministerio Público de Panamá anunció que investiga si hubo una conducta reprochable en la disputa, lo cual significa que una rama de un Gobierno extranjero se encuentra en la posición extraordinaria de investigar un negocio que es propiedad del Presidente estadounidense.



Hace tan solo siete años, en la inauguración del hotel, el Presidente de Panamá en ese entonces, Ricardo Martinelli, exaltó la propiedad junto a Trump. La ciudad de Panamá en esa época estaba repleta de inversionistas internacionales y su economía estaba en auge, por lo que se ganó el apodo de la "Dubái de Latinoamérica".



Sin embargo, la disputa ocurre ahora que la propiedad de Trump -al igual que muchos hoteles panameños- tiene problemas. El hotel perdió más de un millón de dólares el año pasado, de acuerdo con los documentos financieros confidenciales del hotel que revisó el Times, después de obtener ganancias operativas brutas de más de 800 mil dólares en 2016. (Los resultados no están auditados y podrían cambiar un poco cuando se emita el cálculo final).



En 2017, Fintiklis acordó comprar 202 de las 369 unidades del hotel por 25 millones de dólares, con lo que se convirtió en el propietario mayoritario del hotel.



La torre de setenta pisos también incluye un casino y un complejo de condominios independiente, que no son parte de la disputa entre los Trump y Fintiklis. Los Trump dicen que aceptaron la transacción con la condición de que Fintiklis no interfiriera con su gestión del hotel.



Cuando se completó la compra en agosto, la asociación entre Trump y Fintiklis parecía prometedora. El chipriota dijo que el hotel era una propiedad icónica y que ansiaba trabajar con los Trump.



Sin embargo, poco después de concluir la compra, intentó sacarlos de la asociación, pues adjudicó a los Trump malos manejos en el hotel.



Regodeándose en sus críticas, dijo en un documento presentado ante el tribunal que una pésima gestión del hotel junto con violaciones materiales del contrato de administración y las obligaciones fiduciarias habían hecho que las ganancias se desplomaran y el estado del edificio se deteriorara.



"El hotel prácticamente ha estado vacío", se mencionó en el documento, una afirmación que los Trump niegan.



Los Trump dicen que Fintiklis estaba consciente del desempeño del hotel y las preocupaciones más generales del negocio cuando firmó el contrato.