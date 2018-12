Quitan inmunidad a 11 agentes de CICIG

La Cancillería guatemalteca anunció el retiro de inmunidad diplomática a 11 trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que han investigado casos graves de corrupción en el país.



La medida marca un nuevo capítulo en el diferendo entre la CICIG y el Presidente Jimmy Morales, luego que su Gobierno fuera señalado por la comisión por delitos electorales.



Entre las personas afectadas por la decisión están los abogados Cesar Rincón y Luis Fernando Orozco, quienes participaron en investigaciones y acusaciones contra el ex Presidente Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo junto a su ex vicepresidenta y su gabinete acusados de corrupción en 2015 por una millonaria defraudación aduanera.



En el Diario de Centroamérica, publicación oficial de Guatemala, la Cancillería desplegó un anuncio en el que precisaba que las acreditaciones de los 11 trabajadores quedaban "sin efecto" y les solicitaba la devolución de los carnés de identificación que les fueron otorgados como expertos de la comisión, así como a sus familiares.



Asimismo, las autoridades acotaron que desde la fecha de la revocatoria y denegatoria de sus visas dejaron de gozar de los privilegios e inmunidades que les da sus cargos.



Matías Ponce, portavoz de CICIG, dijo a través de un comunicado que los funcionarios internacionales involucrados revisan casos de alto impacto en Guatemala y agregó que la medida busca afectar la independencia de su trabajo que mantiene investigaciones y litigios en curso.



Ponce aseguró que los trabajadores de la comisión tienen inmunidades derivadas del acuerdo de creación de CICIG.



"Las inmunidades a las que se refiere el acuerdo de la CICIG derivan del Convenio de creación de la Comisión, no de la acreditación ni de las visa de cortesía. Según el acuerdo de creación de CICIG, es solamente el Comisionado quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales", señaló.



El Gobierno de Morales ha acusado a la Comisión de violar la presunción de inocencia de quienes investiga. Las acciones del Mandatario iniciaron en agosto de 2017, cuando la CICIG y la Fiscalía General lo acusaron de recibir financiamiento electoral ilegal para lograr la Presidencia en 2015.



Meses después, Morales declaró non grato al Comisionado Iván Velázquez, quien dirige la institución.



Aunque Morales ha negado los cargos nunca fue juzgado, pues fue protegido por los actuales diputados al Congreso que evitaron que fuera desaforado.



Decenas de personas mostraron su rechazo a la decisión de la Cancillería y la criticaron en redes sociales.

La CICIG, que lleva 11 años en Guatemala, ha desbaratado más de 60 organizaciones del crimen organizado y enviado a prisión a más de 600 personas acusadas de crímenes.