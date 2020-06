Quitan de quiosco la cinta restrictiva

Aunque apenas el lunes autoridades de Protección Civil y Bomberos colocaron cinta roja en los alrededores del quiosco para evitar que la gente realice paseos o pase el tiempo en la plaza, los ciudadanos ya las retiraron.

Este miércoles se pudo ver las cintas que fueron jaladas por las propias personas, porque quieren pasar un rato platicando y pasando el tiempo, pese a los riesgos del Covid-19.

Los ciudadanos prefieren ignorar las medidas y siguen exponiéndose, sentándose en las bancas en la plaza principal, o "noviando" en el quiosco, aunque las autoridades habían cerrado esa área.

Ayer se pudo ver a las personas sentadas en el quiosco, platicando y pasando el tiempo, aunque todavía estemos en aislamiento hasta el 15 de julio.

Pese a las recomendaciones de las autoridades, al alza de casos y que Reynosa sigue avanzando en la tabla general del Covid-19 en Tamaulipas, las personas siguen con su vida normal, desacatando las disposiciones.

El Gobierno Federal ha señalado que la pandemia no se ha domado, no hay vacuna, por lo que los ciudadanos deben aprender a protegerse, pero no hay respuesta entre la población.

Así quedó la cinta roja que impedía pasar al quiosco.