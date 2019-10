Quitan de lista a activo de marihuana

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha excluido el "cannabidiol", uno de los activos de la marihuana, de la lista de sustancias prohibidas que estará en vigor en 2020, ejercicio durante el que someterá a vigilancia a la "ecdisterona", ingrediente contenido de forma natural en las espinacas que podría tener milagrosos efectos dopantes.

Aunque la AMA recuerda que aunque "todos los cannabinoides naturales y sintéticos están prohibidos", en este grupo no figura el 'cannabidiol' (CBD).



Este es uno de los más de 80 componentes identificados en la "cannabis sativa" o marihuana y la AMA considera que carece de los efectos del principal cannabinoide, el THC.



"Sin embargo, los deportistas deberían ser conscientes de que algunos productos CBD extraídos de plantas de cannabis pueden contener también THC, lo que podría derivar en un positivo", advierte la AMA en el texto que entrará en vigor en 2020.



La AMA ha publicado su lista para 2020, como hace cada año, tres meses antes de su entrada en vigor, para "dar tiempo a los deportistas y a su entorno a que tomen nota de las modificaciones".



Respecto a la 'ecdistorena', se trata de un componente natural de la espinaca que, empleado de forma concentrada como suplemento, podría mejorar el rendimiento deportivo. Así se deduce de un estudio que la Universidad Libre de Berlín publicó el pasado junio y que remitió a la AMA para su consideración.



La Agencia incluye ahora la sustancia en su Programa de Monitorización "para evaluar modelos y prevalencia de uso indebido".



"Aunque existen otros ecdisteroides, la mayoría de los datos relativos al efecto sobre el rendimiento deportivo y los comentarios de las partes se refieren a la ecdisterona", añade la AMA.



El estudio de la universidad berlinesa -que hizo recordar las historietas de Popeye y la fuerza súbita que le proporcionaban las espinacas- demostró un significativo aumento de masa muscular en un grupo de hombres que habían consumido suplementos de ecdisterona. Dos pastillas diarias equivalen a la ingesta de entre 250 g y 4 kg de espinacas.



Otro cambio en la lista de 2020 es la desaparición del gas argón de la relación de sustancias prohibidas. La AMA ha decidido, tras revaluar sus efectos, que no merece estar en la lista negra. En 2014 consideró probada su capacidad de generar glóbulos rojos y se incluyó entre los agentes estimulantes de la eritropoyesis, como la EPO.



La revisión de la lista incluye entre las variables posibles del dopaje genético el silenciamiento genético y la transferencia genética.



El recurso a las células madre, aun estando prohibido, se permitirá cuando a las células no se les hayan añadido factores de crecimiento u otras hormonas y se destinen al tratamiento de lesiones solo para recuperar la funcionalidad de la zona afectada, no para mejorarla.



Las otras variaciones introducidas en la lista de 2020 son mínimas y se limitan a aumentar los ejemplos de cada grupo de dopantes, a reclasificar esos grupos o a aclarar la terminología. Por ejemplo, el hallazgo del estimulante "octodrina" en algunos suplementos dietéticos ha llevado a la AMA a mencionarlo expresamente en la lista.



La nueva lista será efectiva el 1 de enero de 2020.