Quitan a los aviadores de nómina de Victoria

El alcalde victorense, Eduardo Abraham Gattás Báez, dio a conocer que desde el inicio de su administración – el pasado primero de octubre – se lleva a cabo una revisión del personal efectivo en cada una de las áreas municipales, detectándose un número considerable de trabajadores de la pasada administración que ya no regresaron a sus puestos de trabajo.

"Catorce días llevamos y sí encontramos – sólo en el área de Deportes – como 144 personas de las que nada más aparecieron 15, los otros 130 no se volvieron a aparecer", señaló, "el que no se apareció ya nada más lo dimos de baja y ya se están haciendo cortes y estamos quitando a todos los aviadores; hemos encontrado en otras áreas, – vas a preguntar el número – pero a lo mejor me voy a quedar patinando un poquito".