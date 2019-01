Quitan 16 escoltas a ex Gobernador del Edomex

Los 16 policías asignados como escolta particular del ex Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, y 2 del ex Obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, duraron por lo menos tres años ofreciendo servicio exclusivo, informó el municipio mexiquense.



Este viernes se dio a conocer que los 18 elementos se reincorporaron a labores policíacas, luego de dedicarse a la seguridad personal del también ex presidente municipal de Ecatepec en dos ocasiones.



El actual Alcalde de Ayuntamiento, Fernando Vilchis, explicó que la designación de estos elementos fue detectada durante el proceso de entrega-recepción, por lo que fueron reasignados inmediatamente a sus labores oficiales.



Ávila Villegas y Cepeda también tuvieron a su disposición cuatro vehículos: una camioneta Ford F150, un Nissan Tsuru y dos camionetas Nissan NP300.



Pero mientras el ex funcionario y el líder religioso disfrutaron de este privilegio, vecinos de Ciudad Azteca, colonia en la que vive Ávila, lamentaron la falta de seguridad que padecen, principalmente por robos, que en los últimos dos años habrían sumado cuatro incidentes.



A la demanda de seguridad se suman deficiencias de infraestructura en la colonia, particularmente del alumbrado público.



Aunque el Municipio no tiene un cálculo de cuánto costó proveer seguridad al ex Gobernador y a Cepeda, la nueva Administración aseguró que el daño se reflejó en la seguridad que los 18 elementos dejaron de brindar a la ciudadanía.