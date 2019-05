Quitan 1,229 millones de pesos a la Conafor

Ciudad de México.

El gobierno federal redujo mil 229 millones 166 mil 225 pesos, el presupuesto de este año para la Comisión Nacional Forestal (Conafor), organismo descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargado de atender las contingencias forestales en el país.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, los recursos destinados a la Conafor ascienden a 2 mil 765 millones 227 mil 33 pesos, que comparados con el mismo ejercicio de 2018, fueron de 3 mil 991 millones 393 mil 228 pesos.

De la semana del 3 al 9 de mayo, la Conafor reportó la presencia de 215 incendios forestales en 18 entidades federativas, afectando un total de 14 mil 916 hectáreas.

El coordinador de los senadores del PRI en la Cámara Alta, Miguel Ángel Osorio Chong, criticó la reducción de los recursos a Conafor, pues con ello, se disminuyen los apoyos a quienes combaten los incendios en el país.

"Tenía rato, rato en el país que no sucedía lo que hoy está pasando. Tenemos incendios por todos lados y la gente que los combate no tiene recursos para poder hacerlo. Es increíble que hasta en eso no les importó las consecuencias que podía tener el quitar esos recursos", expresó en conferencia.

Osorio Chong indicó que queda claro que no es lo mismo estar en campaña, "prometer y prometer a veces de manera irresponsable", y ahora ser gobierno, "y entonces sin ninguna planeación quitar recursos y hoy tener consecuencias que tan solo en la Ciudad de México, están pagando millones de habitantes", agregó.

El exsecretario de Gobernación abundó que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le han importado las estancias infantiles, los refugios ni la prevención y el combate al VIH-Sida.

"Hay que irnos al resto del país, donde las consecuencias por la pérdida de miles de hectáreas en nuestros bosques, pueden ser y lo serán por supuesto, insalvables, y tendrán efectos muy grandes para México. Años, años que no sucedía esto en el país, ahora se está haciendo por falta de planeación y por quitar los recursos a diferentes dependencias", externó.

Su homólogo del PAN, Mauricio Kuri, sostuvo que el gobierno de López Obrador ha quitado todos los recursos necesarios para atender temas importantes, "y todo para tener recursos electorales, y esto es una cuestión en donde estamos convencidos que tenemos que enfrentarnos para tener gobiernos eficientes no solamente austeros", abundó.

El pasado 15 de abril, dio a conocer que fueron aprobados las solicitudes de apoyo "Brigadas de Rurales de Incendios Forestales" a los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Reportan 130 siniestros en el país; 71 siguen activos

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó 130 incendios forestales en todo el país, de los cuales 71 están activos.

A través de sus redes sociales, el organismo detalló que del total de incendios registrados, 20 se encuentran en proceso de liquidación y 39 ya se sofocaron; además de que más de cuatro mil combatientes están apagando el fuego.

La Conafor resaltó que en Aguascalientes se registran 77 incendios forestales, siendo Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, Jesús María y Aguascalientes los municipios con mayor afectación.

Explicó que la mayor parte de los incendios forestales que ocurren en el territorio nacional son ocasionados por personas, que de forma consciente o inconsciente los propician. Por lo que una rápida atención ayuda a la rápida mitigación del fuego que perjudica a bosques, selvas, manglares, zonas áridas y semiáridas.