Quiso ser Harry Potter

A estas alturas, la imagen de Kit Harington está ligada de manera indisoluble al rostro de Jon Snow, el rey en el Norte de la afamada serie de HBO, Game of Thrones (Juego de Tronos). Sin embargo, el actor británico tenía otros sueños en cuanto a libros de fantasía cuando apenas era un niño y hasta confesó que ser Harry Potter habria sido su sueño.

"Siempre quise estar en una película de Harry Potter", reconoció Harington. "Siempre quise ser Harry", concretó después acerca del papel que finalmente recayó en los hombros de Daniel Radcliffe, que dio vida al joven durante una saga de ocho películas, que llegaron a su fin en 2011 con el estreno de Harry Potter And The Deathly Hallows: Part 2 (Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2).

DE PROMOCIÓN

Las declaraciones acerca de estos sueños de infancia llegaron en el seno de una entrevista con Entertainment Weekly, con motivo de la promoción de The Death And Life of John F. Donovan, su nueva película.

Mientras todo el mundo espera la llegada de la última temporada de Juego de Tronos), Harington se mueve en territorios alejados de Poniente para que su carrera tenga futuro más allá de la serie de HBO.

Con el final de Game of Thrones tan cerca, la pregunta es: ¿Está Kit Harington a tiempo de participar en el universo mágico creado por J.K. Rowling?

Las películas de Harry Potter han echado el cierre, pero quién sabe, quizá surja una oportunidad para enrolarse en la actual saga de Fantastic Beasts And Where To Find Them (Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos).