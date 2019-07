Quisieron meterse hasta la habitación: AMLO sobre manifestantes

CIUDAD VALLES, SLP.-

"Ayer me mandaron a un grupo para provocar, que se meten al hotel y quisieron meterse hasta la habitación", acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que trataron de invadir su intimidad ante habitantes de esta comunidad, sobre la protesta que enfrentó anoche al llegar a su hotel de Ciudad Valles, en San Luis Potosí.

"Les dije aquí estoy, no tengo yo porque protegerme con nadie, ustedes son unos provocadores, no respetan, ya vengo a descansar, no deberían de meterse en mi intimidad, yo no voy a meterme a la casa de ustedes, si alguien llega se mete a nuestra casa está invadiendo nuestra intimidad".

En la unidad médica rural de esta comunidad, y acompañado por el gobernador Juan Manuel Carreras (PRI), López Obrador insistió en que fue un acto armado y si lo hicieron de buena fe, "fueron manipulados y deben tener vergüenza de lo que hicieron, porque yo no le hago mal a nadie".

Anoche el Presidente pernoctó en Ciudad Valles, luego de realizar un recorrido por los municipios de Cerritos y Río Verde de esta entidad, y al llegar a su hotel se topó con un grupo de manifestantes de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado (DAPA).

En su mensaje, López Obrador criticó que los gobiernos del PRI fincaron su manera de gobernar basados en la corrupción y, sin revelar su nombre, dijo que un político se hizo una cirugía estética en la nariz y la esposa del funcionario pidió que "se la hicieran como la de Peña Nieto".