"Quisiera saber qué quiere ella. Ya no sabemos qué se está peleando", Julián Gil

Julián Gil asistió al programa "Hoy" para hablar del proceso legal que enfrenta con Marjorie de Sousa por su hijo Matías.



Después de la polémica desatada el sábado, cuando no le permitieron a Julián tomarse una foto con su hijo a las afueras de un Centro de Convivencia Familiar, Marjorie dijo: "ya basta al show", y aseguró que Gil ha dejado plantado al niño más de 20 veces.



Este viernes, luego de que una psicóloga y una abogada opinaran sobre la situación que atraviesa, el actor argentino lanzó una pregunta a Marjorie.



"Quisiera saber qué quiere ella. Ya no sabemos qué se está peleando", expresó. El actor preguntó: "¿qué rol ella quiere que cumpla con Matías como padre? Si es un rol meramente económico que me lo diga y me atengo a las consecuencias", manifestó.



Gil mencionó que sigue cumpliendo con la manutención, y que si sólo eso quiere Marjorie de él, que se lo haga saber.



"Está recibiendo casi 100 mil pesos de pensión alimenticia mensuales, si ese es el rol que ella quiere que yo cumpla en la vida de Matías, que me lo diga".

El actor lamentó que se sigan violando sus derechos como padre, y confesó que ha pensado mucho en la situación que parece no tener fin, por lo que desistió de las cuatro demandas legales en contra de Marjorie.



"Marjorie de Sousa maneja un doble discurso desde el día uno. Cada vez que existe una crisis mediática como la del sábado, sale ella a opacarla con una mentira, y eso no está bien porque se lleva enredado al niño", señaló. El actor cuestionó al aire a la actriz. "Tengo una vida y quiero vivir", finalizó.