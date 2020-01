Quince años de romper corazones

E

l actor James Pickens Jr. es uno de los que desde el primer episodio ha acompañado las andanzas de Meredith Grey (Ellen Pompeo), protagonista de la serie "Grey´s Anatomy".

El personaje del cirujano Richard Webber lo ha llevado desde 2005 por un camino en su carrera en el que quiere seguir hasta el final. "Quiero apagar las luces en el último episodio", bromea en entrevista.

Pickens considera que aun con los cambios en la trama y actores que se han ido, si algo se mantiene en su personaje es su dedicación a los pacientes y al hospital.

"Me siento afortunado, muchos de los actores en todas sus carreras no pueden expresar lo que yo he hecho. No sabemos qué es lo que va a pasar pero ser parte de esto ha sido un privilegio, ver cómo se han convertido en algo icónico", comenta.

A punto de que la temporada 16 llegue a México, el próximo martes a las 20:00 horas a través de Sony Channel, lejos quedaron los episodios en los que personajes clásicos como el de la Dra. Cristina Yang (Sandra Oh) y el Dr. Derek Sheperd (Patrick Dempsey) recorrían los pasillos del hospital —la primera salió después de la temporada 10 y el segundo llegó en la 11— pero a la trama han llegado actores como Kim Raver (Dra. Teddy Altman) y Greg Germann (Dr. Tom Koracick).

Con al menos dos temporadas más ya confirmadas, para la showrunner Krista Vernoff hay un tema central que mantiene la producción y le permite seguir viviendo.

"El lenguaje del amor es internacional, los corazones rotos y el romance son internacionales", dice Krista Vernoff.

Además de "Grey´s anatomy", Krista es showrunner del spin off "Station 19", con el que en la temporada 16 el público podrá ver más de un crossover de ambas series.

"Creo que lo que los hace especiales es que manejan el drama y la comedia todo al mismo tiempo. Es una dramedia y no nos disculpamos por mezclar todo", explica.

La actriz Kim Raver resalta precisamente lo complicadas que pueden ser las vidas de los personajes y que la hacen sentir mayor afecto por ellos.

"A veces sólo vemos una capa de las personas y amo que Teddy puede ser un desastre, que no sabe cómo manejar la maternidad y la gente no habla de eso; en un mundo pretencioso la gente tiene un bebé y todo es perfecto y siento que muchas mujeres están luchando con ello, con lo que es, y amo poder contar esa historia", detalla Raven.

"Krista ha traído esta increíble infusión, en lo que se centra "Grey´s anatomy", de comedia y tragedia, relaciones y triángulos amorosos".

Proceso creativo. Hace 15 años, cuando la showrunner se unió al equipo de la serie recuerda que prácticamente se volvió hipocondríaca: quería leer todo lo que tuviera que ver con casos médicos.

Pero más que enfocarse en la parte técnica de la medicina, lo que conecta con ella y su equipo que los lleva a plasmarlo en el show son las historias humanas.

"Cuando las noticias me hacen llorar ese es como un gancho, ese tipo extraño de verdad y ficción nos inspira a contar historias y estas también están inspiradas en las vidas de nuestros escritores.

"Nos sentamos y contamos historias muy vulnerables acerca de nuestras propias vidas y nuestros traumas, nuestros padres, experiencias médicas, amigos".

Con la nueva temporada, que ya se transmite en EU desde finales de 2019, la serie creada por Shonda Rhimes supera los 350 episodios, sin embargo Krista adelanta que todavía hay temas delicados que quiere llevar a la pantalla pero no ha sabido cómo abordarlos; uno de ellos es el abuso sexual en menores.