Quieren las Chivas estadio lleno

Asistir al Estadio Chivas se convirtió en una experiencia para el aficionado y, aunque el impacto de la marca es nacional, el reto de Rogelio Roa, director comercial, es superar la demanda que hoy tienen los equipos de Nuevo León, los Tigres y el Monterrey, con llenos sólo con abonados.



"El objetivo que le puse hace un año a José Luis (Higuera) es que en tres años, a partir de 2016, tuviéramos un estadio como en Monterrey, 'sold out', vamos por buen camino, yo creo que en tres años podremos lograrlo, es decir que, con el total de Chivabonos, ya no haya boletos disponibles", declaró.



El Club Guadalajara tiene a más de 25 mil abonados, cantidad que espera incrementar tras el título de Liga del Clausura 2017.



"Al estadio le caben 45 mil, menos los compromisos comerciales y demás, por eso digo que lo que en su momento le prometí a José Luis podamos cumplirlo: tener, antes de 2020, un sold out en boletaje para cada juego".



Roa aclaró que el objetivo de las Chivas no es superar a los Tigres o el Monterrey en lo comercial, pero si en la demanda de abonos en cada torneo.



"Monterrey ha hecho un gran trabajo, tiene un estadio increíble. La verdad, conozco bien a personal del área comercial de los Rayados y los felicito, pero tiene una gran desventaja respecto a las Chivas, que siguen siendo una marca regional", explicó.



"Tigres está intentando romper ese regionalismo con grandes contrataciones, pero tiene un gran problema: no tiene un nuevo estadio y ninguna marca exitosa o de las más valiosas en Latinoamérica en el deporte, está en esa posición sin tener un nuevo estadio, porque eso te detona el tema comercial".



Roa llegó en 2015 a las Chivas como subdirector comercial y actualmente trabaja con Refugio Solórzano, director de operaciones del estadio; Anabel Baeza, encargada de concesiones de esquilmos, y Víctor Sandoval, director del museo.



Ellos encabezan el cambio que la casa de las Chivas experimenta para ser más atractiva para el visitante.



"En términos comerciales e ingresos, Chivas sigue siendo el número uno. No puedo dar cifras exactas ni lo tengo permitido, pero Chivas el que cobra más en patrocinios y en derechos de transmisión; el tema del abono es pendiente en el que sí nos superan los equipos regios, pero vamos en caballo de hacienda".



Aplicación

Una de las innovaciones que las Chivas desarrollan para el aficionado es la posibilidad de pedir bebidas y alimentos hasta su butaca por medio del teléfono.



"Estamos desarrollando esta app, desde la cual puedas ordenar tus esquilmos, como bebidas o palomitas, desde la comodidad de tu asiento, y también tener notificaciones de promociones con patrocinadores e interactivas durante el partido, y cosas más personalizadas", explicó.



La aplicación se lanzaría a finales del Clausura 2018, ya superadas las fases de prueba.



El Museo

Remodelado en el último año, con un nuevo acomodo de los 12 trofeos de Liga y nuevos nichos, el museo de las Chivas prepara una nueva sala de juegos interactivos.



"Ahora estamos trabajando en un proyecto para crear el salón de inmortales, al que aún le buscamos el nombre y en el que pretendemos ir inmortalizando en vida a las leyendas de Chivas. Es una mezcla entre innovación y tradición: humanizar el museo".



Fan Fest

El inició de alimentos caros y fríos ha quedado en el pasado. La oferta gastronómica el Estadio Chivas incluye choripanes, tortas ahogadas, botanas, pavo y postres, como donas con helado y crepas, y un bar exclusivo para abonados.



"El concepto de Fiesta Rebaño que se ha desarrollado fuera del estadio ha generado una espontánea zona de fan fest Chivas entre la gente. Es un fan fest consolidado cada 15 días, hecho y derecho, la propia gente lo ha generado y lo ha hecho suyo, hay algunos grupos incluso ya con nombre propio, gente que hace sus carnes asadas y todo se ha confabulado de manera armónica" opinó el directivo.



Puma

Cerca de la presentación de la nueva línea de ropa de las Chivas con 12 estrellas en el escudo, Roa señaló que quizá al fabricante alemán Puma le faltó aprovechar el campeonato para sacar artículos al mercado.



"Todo este tipo de cuestiones de artículos alusivos al campeonato ya los puedes ver en al tienda en línea, aunque no del fabricante, Puma, sino de licenciatarios que tenemos.



Hablando de Puma, son empresas que ya traen ciertos procesos y estructuras, al ser transnacionales, y quizá a veces no es tan fácil, pero coincido en que harán falta más cosas respecto al campeonato".



Exposición

Mayor aparición del equipo no sólo en campañas de publicidad, sino con cercanía con sus aficionados, es lo que lo sugiere él área comercial de las Chivas.



"En la medida en que los jugadores tenga más exposición, a ellos les conviene en lo personal y demás, pero ya se ha hablado con Matías Almeyda y él es consciente de que el equipo requiere también mayor de exposición", explicó.



"Él es un tipo abierto, entiende que esto opera a través de patrocinios, a través de la prensa, a través de la gente, obviamente hay áreas por mejorar, por supuesto".