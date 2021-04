Quieren volver a México

A la banda española de pop integrada por los hermanos Andrés y Martín Ceballos, Luis Gonzalvo, Alberto González y Nacho Gotor, le urge volver a pisar suelo mexicano no sólo para reencontrarse con sus fans, sino para darle rienda suelta al paladar.

HASTA NOVIEMBRE

Mientras que en España vuelven a los conciertos en vivo en mayo, en México esperan poder hacerlo en noviembre en el Teatro Metropólitan.

"Si nos deja la pandemia vamos a México en noviembre, venimos moviendo esa fecha desde el año pasado", lamentó Andrés, vocalista de Dvicio. "Nos frustra cada vez que vemos que se acerca el día y la situación no mejora.

"Queremos mantenernos firmes con este show de noviembre, reencontrarnos con México, estoy seguro que sería un viaje para recordar. Valoraríamos cada taco, cada chela, cada persona, absolutamente todo, tenemos muchas ganas de ese viaje", agregó.

Con estrictas medidas de sanidad, Dvicio tiene agendados shows presenciales para mayo en Barcelona y Madrid.

También ha programado viajar a Colombia y Rusia, aunque el grupo desconoce cómo está la pandemia en esos países.

"Tocar es secundario, queremos ir a comer a México", añadió sonriendo Andrés.

PROMOCIÓN POR ZOOM

El quinteto se conectó por Zoom para promocionar el reciente lanzamiento de la edición especial de su álbum Impulso, que salió hace un año y en el que incluyeron el tema inédito "Castillo de Cera".

No es la única novedad de Dvicio, los músicos están muy motivados por el lanzamiento de "Úsame", una colaboración con Ruggero y "No Me Basta", que grabaron con India Martínez.

"Úsame si tienes ganas, quiero volver a estar en tu cama", dice el tema "Úsame", el nuevo sencillo del cantante italiano radicado en Argentina, Ruggero, quien invitó a Dvicio a cantar con él.

"El tema no es nuestro, es de Ruggero", aclaró Andrés, "no lo hemos escrito nosotros, la letra tampoco la hemos hecho, eso pertenece al lanzamiento de Ruggero. ´Úsame si tienes ganas´, eso dice Ruggero porque es muy caliente".

Aunque todavía no lo conocen en persona, Dvicio aceptó colaborar con el protagonista de la serie juvenil Soy Luna porque en sus enlaces telefónicos les transmitió buena energía.

EDICIÓN ESPECIAL

