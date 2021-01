'¿Quieren vacunas? que abran contratos´

Andrés Manuel López Obrador. PRESIDENTE DE MÉXICO No va a haber retrasos en las autorizaciones, nada más lo único es la solicitud y anexo del contrato de compra.

Lo anterior se dio a conocer durante la conferencia mañanera por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que para que una empresa o gobierno local compre la vacuna es necesario entregar a la administración federal el contrato de compra a una de las farmacéuticas.

"Los únicos requisitos es el contrato de que ya adquirieron la dosis, cuando va a llegar la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada, por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca, las que ya están autorizadas" expresó López Obrador.

Otro de los requisitos del gobierno federal es que se informe el lugar dónde y quién va aplicar las vacunas, esto con el fin de que no haya duplicidad, en la administración de este medicamento.

López Obrador indicó que al autorizar la compra de las vacunas a gobiernos estatales, municipales o empresas privadas es evitar la clasificación de politiquería en la forma y el tiempo es que se administra este medicamento.

"No va a haber retrasos en las autorizaciones, nada más lo único es la solicitud y anexo del contrato de compra. También para que no anden engañando diciendo: ´Voy a comprar´ y resulta que no hay en los hechos nada real, que es pura demagogia" indicó.

El mandatario federal dijo que el proceso de compra de la vacuna no es fácil, citó como ejemplo la adquisición hecha por parte del gobierno mexicano, el cual lleva más de ocho meses desde que inició la pandemia.

DECISIÓN TARDÍA

Los gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista calificaron la autorización a los gobiernos locales para la compra de la vacuna contra el Covid como tardía y engañosa.

En conferencia de prensa luego de su primera reunión plenaria del 2021 en el estado de Coahuila, los mandatarios estatales indicaron que harán un esfuerzo junto con la iniciativa privada para fortalecer la Estrategia Nacional de Vacunación.

Covid británico más contagioso y letal, advierten

La variante británica del Covid-19, que en enero llegó a Tamaulipas y tiene cientos de contagios en 60 países, es considerada mucho más contagiosa y mortal, afirmó el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

"Hemos sido informados de que, además de propagarse más rápidamente, también parece que ahora hay algunas pruebas de que la nueva variante que se descubrió por primera vez en Londres y el sureste de Inglaterra puede estar asociada a un mayor grado de mortalidad", señaló en una comparecencia ante los medios.

La declaración hecha por el ministro inglés contradice la postura del Gobierno de México, quien a través del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, afirmó que no hay mayor peligro con la cepa B117.

SIGUE COMO SOSPECHOSA

Los resultados del nuevo caso sospechoso de Covid-19 en la variante B117, que pertenecen a una mujer de Tampico, Tamaulipas, no han sido revelados por las instancias de salud estatal y federal.