Quieren tianguistas regresar a trabajar

Lo que pedimos es que nos dejen trabajar o nos den apoyo porque no es suficiente para nosotros". Aurora Olivares Perez, tianguista

Integrantes del tianguis del riel o puente elevado piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno les permitan regresar a trabajar, ya que la pandemia del Covid-19 está haciendo estragos en la economía de las familias locatarias.

Son alrededor de 220 personas que venden ropa usada, artículos para el hogar y diversos, de jueves a domingo, aunque hay quienes solo van los fines de semana.

Este domingo por la mañana se reunieron -en donde comúnmente se instalan- y explicaron que el gobierno local hace una semana les otorgó los 2 mil pesos que se habían prometido de apoyo, pero que llevan ya seis semanas sin trabajar y el recurso no les alcanza.

"Nos acaban de dar un apoyo pero para nosotros no es suficiente, todos vivimos de esto y yo no tengo niños, pero los que si tienen, no alcanza y lo que pedimos es que nos dejen trabajar o nos den apoyo porque no es suficiente para nosotros, nos dieron 2 mil pesos pero era un dinero que ya debíamos, estuvimos en casa en resguardo para acatar las órdenes, pero pedimos que se abra de nuevo nuestra fuente de trabajo, con las medidas sanitarias que ya sabemos, no pienso que duremos mucho subsistiendo", dijo Aurora Olivares Pérez, que es diabética y con dificultad para hablar.

"Estamos sobreviviendo, esta es nuestra fuente de trabajo, somos un pequeño grupo de todos, no es manifestación, solamente queremos un apoyo, es hacer nuestras peticiones al gobierno, que nos den la oportunidad de trabajar, respetando los lineamientos de salud, para que nos den la oportunidad de trabajar", expresó Ismael Cruz Nuñez, quien se instalaba dos días.

"Todos los compañeros están en la misma situación, cada vez es más difícil, si nos llegó el apoyo, pero a comparación con los gastos que ya tenemos fijos, es insuficiente, y no tenemos otro ingreso, además del recibo de agua, de luz y nuestros hijos tienen sus actividades escolares y hay que pagar el internet", recalcó Santiago Hernández.

Rosi López es la dirigente quien acudió con los tianguistas, recalcando que ya son seis semanas ya sin trabajar, por lo que piden apoyo ante las necesidades que tienen.

El tianguis mejor conocido como del riel o Puente Elevado, se encuentra en la parte de atrás de la central camionera y de jueves a domingo tiene mucha actividad, pero al igual que otros tianguis de la ciudad tuvieron que cerrar por la pandemia para tratar de mitigar el alza de casos del Covid-19.

Estamos sobreviviendo, esta es nuestra fuente de trabajo, no es manifestación, solamente queremos un apoyo". Ismael Cruz Nuñez, tianguista

Demandan poder regresar a vender tianguistas del Puente Elevado.

Solamente estructuras quedaron en la calle.