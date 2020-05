Quieren subir por méritos deportivos

Después de haber participado en la reunión con los dirigentes de la Liga Premier el Atlético Reynosa mantiene su postura de ganarse el ascenso a la Liga de Desarrollo por méritos deportivos.

Miguel Torres, vicepresidente del conjunto fronterizo, aseguró que están dispuestos a jugarse todo en la liguilla pero dejó muy en claro que los tres lugares se tendrían que ganar en la cancha.

"Antes que nada, aclarar que no se decidió oficialmente que asciendan el campeón, el subcampeón y líder general, no es así, es una de las propuestas, la otra es la que a mi me encomendaron por indicaciones de nuestra directiva, que en ese caso todo se gane en la cancha, es decir, primero, segundo y tercer lugar, dando oportunidad a los que pierdan en las semifinales, razón por la cual no se tomó aún ningún acuerdo, todo se encuentra en estudio, en ningún reglamento de nosotros se estipula que el líder (en este caso Tepatitlán) tendrá un beneficio extra", indicó el dirigente.

"Quedamos de volvernos a reunir más adelante, ya con situaciones más claras, el Comité Ejecutivo analizará lo que ya se dijo", agregó.

El directivo señaló que de no jugarse la liguilla, el Atlético Reynosa tiene la ventaja de estar entre los equipos certificados lo cual los pondría un paso por delante al igual que Tepatitlán y Tlaxcala como se ha venido manejando en diversos medios.

"Ya que no depende de la Federación ni de nosotros, depende de la problemática del coronavirus, si no se puede jugar pues el Comité Ejecutivo tendrá que dar los tres lugares de acuerdo al proceso de certificación que iniciamos algunos equipos, entre esos equipos estamos Atlético Reynosa, Tlaxcala y Tepatitlán, pero ese es otro escenario que también se ha contemplado", afirmó.

Luego de varios intentos tanto en lo deportivo como en lo administrativo, considera que sería muy justo que por fin Reynosa lograra subir de categoría.

"Claro que sería justo, esto también es gracias a la directiva que encabeza Héctor Aragón porque él siempre ha estado al pendiente de la documentación y todo lo que se tiene que presentar para esta certificación, estamos en eso pero desde el año pasado, también lo buscamos y ahora de nueva cuenta, independientemente de que a nosotros siempre nos ha interesado lograr el ascenso por méritos deportivos, sin duda estamos preparados para llegar a esa Liga de Desarrollo", explicó.