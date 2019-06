Quieren silenciarla

Ciudad de México

En entrevista con el programa Ventaneando, Verónica Del Castillo le aconsejó a la protagonista de la serie Ingobernable que se calle, luego de que la actriz declaró a un programa de televisión mexicano que "El Chapo" conocía secretos de políticos mexicanos.

Verónica del Castillo pidió a su hermana Kate que ya "cierre el pico", que ya deje de estar hablando de "El Chapo" Guzmán y que se consiga un novio que le cierre la boca a besos.

¡YA CÁLLATE, POR FAVOR!

"Ay, hermana ya cállate, por favor", aseveró al confesar que no sabía lo que había expresado Kate y que siempre se entera de estos temas por la prensa, como cuando explotó toda esta situación, lo supo por los medios de comunicación y no por ella. "Ya que cierre el pico mi hermana, le recomiendo que tenga un novio, un galán, que le cierre el pico a besos, eso es lo que necesita", sentenció.

Verónica le ha recomendado que sea sigilosa y cuidadosa, prudente y silenciosa, en todo, no sólo con los galanes; sin embargo, dijo que no le hablará por teléfono para hacerle esta recomendación y no estresarla más.

FUERTES REVELACIONES

Kate del Castillo hizo fuertes declaraciones en contra de Sean Penn, además dijo que espera disculpa de Peña Nieto

>Fiel a su estilo desenfadado, a la pregunta expresa sobre si hay que temerle al "Chapo", respondió: "Sin duda" pues considera que el capo sabe mucho sobre los políticos mexicanos.