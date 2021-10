Quieren Rayados dejar atrás racha de 4 derrotas

Hoy, al cambiar el chip de la Liga MX, buscan evitar una quinta, pero derrota, pues quieren regresar al triunfo tras cuatro tropiezos al hilo, al visitar esta tarde al Atlético de San Luis.

Motivado por su quinto trofeo de la Liga de Campeones de la Concacaf, logrado al superar al América, pero urgido de regresar a la victoria en Liga MX, tras cuatro derrotas al hilo, así se presenta Rayados a la penúltima fecha del Torneo Grita México A 21.

Para la tropa de Javier Aguirre la victoria es necesaria no sólo para cortar la racha de derrotas, que no se daba desde el Apertura 2007, sino para seguir aspirando, aunque no dependiendo de si mismo, de meterse a los primeros cuatro de la tabla general.

También es imperante el triunfo pues ni un lugar tiene asegurado Rayados en la Repesca debido a lo pareja que está la disputa.

Por ejemplo, si el mismo San Luis, que llegó a esta Jornada 16 en el lugar 12, vence hoy a Rayados, que estaba en séptimo, lo igualaría en 20 puntos y lo obligaría a triunfar la próxima semana en su visita al América para evitar sorpresas.

Para este partido Rayados no contará con Sebastián Vegas, quien se resintió de molestias musculares, tras jugar el jueves la Final de la Concachampions, pero en contraparte Duván Vergara ya está listo para regresar, al superar la conmoción cerebral que tuvo ante el Necaxa.

San Luis llega a este partido, que se realizará a las 19:05 horas en el Estadio Alfonso Lastras, con cuatro partidos sin ganar y tras ser goleado en su casa 6-2 por el Atlas.

El historial entre ambos equipos es muy corto y Rayados jugando en San Luis suma una victoria, una derrota y un empate.

Así que el Monterrey debe aprovechar la alegría provocada por su éxito en la Concacaf para acabar con la oscuridad en la que cayó en las últimas cuatro jornadas en la Liga MX.