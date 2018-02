Quieren a la modelo en la Corte

Monterrey, N.L.

El cofundador de Guess, Paul Marciano, está confiado de que no ha tenido conductas inapropiadas hacia Kate Upton, por lo tanto insiste en que lo lleve a la corte para aclarar el asunto, publicó TMZ.

Marciano dijo que está en shock tras las acusaciones de Upton de conducta sexual y que no entiende lo que ella dice tener en contra de él. Paul afirmó que no se va a disculpar porque no ha hecho nada mal.

El Director Comercial de Guess insiste en que nunca ha tocado a Upton ni ha estado solo con ella.

“Si ella tiene una queja, hay un lugar para contar la verdad y eso es en la corte o con la policía”, dijo Marciano.

Paul Marciano mencionó que puede haber resentimiento de parte de Kate, ya que ella se convirtió en una superestrella a través de las cinco campañas que hizo con la marca. Añadió que Upton comenzó a presentarse al set en mala forma tras haber tenido noches de fiesta.

El Director Comercial señaló que la compañía decidió cortar relaciones con ella, y eso pudo haber sido motivación para acusarlo.

Kate Upton dijo que no puede esperar a contar su lado completo de la historia.