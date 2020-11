Quieren minorías puestos en gabinete

Washington.

Dirigentes descendientes de los pueblos originarios quieren que Joe Biden seleccione a alguien de esa minoría para que dirija la poderosa dependencia que supervisa a las tribus de Estados Unidos, poniendo a prueba el compromiso del presidente electo de nombrar un gabinete que represente la diversidad del país.

Numerosos dirigentes tribales y activistas promueven la selección de la representante Deb Haaland, del Pueblo de Laguna, para que sea la primera secretaria del interior de los pueblos originarios. Un legislador blanco, sin embargo, parece ser el favorito.

Las comunidades originarias no son las únicas minorías que presionan para tener representantes en el gabinete. Lo mismo hacen las comunidades de origen mexicano, asiático y los afroamericanos, entre otros, que ayudaron a Biden a doblegar a Donald Trump en las elecciones. A cambio quieren que el nuevo gobierno se enfoque en los problemas de esas comunidades y que más miembros de esos grupos ocupen cargos públicos.

"Es bueno que una persona de los pueblos originarios esté siendo considerada", dijo Haaland. "A veces somos invisibles".

Alejandra Gómez es una de tantas activistas que se colocaron barbijos y protectores de plástico bajo un fuerte calor para golpear de puerta en puerta y tratar de captar el voto hispano para Biden en Arizona. La movilización de los mexicanos ayudó a que los demócratas ganen en ese estado por primera vez en 24 años.

Los demócratas "no hubieran podido ganar" sin el voto de las minorías, dijo Gómez, quien es codirectora ejecutiva de Living United for Change in Arizona. "El mapa electoral de este país ha cambiado para siempre y queremos que eso se refleje en esta administración".

Pramila Jayapal, copresidenta del Bloque Progresista de la Cámara de Representantes, dijo que es importante que el gabinete de Biden "refleje el país, sobre todo su base", incluidas las mujeres, las minorías raciales y étnicas y otras agrupaciones.

Los departamentos de defensa, estado, tesoro, interior, agricultura, energía y salud, y servicios humanos, lo mismo que la Agencia de Protección del Medio Ambiente, son algunas de las dependencias de nivel ministerial para las que se considera a mujeres y representantes de minorías.

El jefe del bloque demócrata de la cámara baja Jim Clyburn, cuyo apoyo a Biden revivió una candidatura que parecía moribunda durante las primarias, dijo que espera que el gabinete y la Casa Blanca reflejen la diversidad del país.

"Creo que Joe Biden ha demostrado que se toma en serio los intereses de los afroamericanos", dijo Clyburn, quien es de raza negra. "Espero que se maneje como Lyndon Baines Johnson en el campo de los derechos civiles".