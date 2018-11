Quieren justicia por desaparecidos en Monterrey

Con mantas para exigir┬ájusticia y con oraciones, integrantes de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES), peregrinaron a la basílica de la Virgen de Guadalupe para pedir por sus familiares desaparecidos.



La agrupación inició la peregrinación en la iglesia la Purísima, y recorrieron las calles Hidalgo, Ocampo, Zaragoza y San Luis Potosí, en el Centro de Monterrey, para llegar hasta la basílica.



En la iglesia los peregrinos realizaron oraciones, en las que pedían una respuesta del paradero de su familiares.



"Nosotros venimos para pedirle a la Virgen por nuestros desaparecidos... yo tengo a mi hijo desaparecido en Tamaulipas, en Reynosa, ya tiene seis años y pues estamos con la esperanza de que la Virgen nos ilumine, nos dé la esperanza", expresó Juana Catalina Estrada.



En el recorrido los familiares también portaron las fotos de sus desaparecidos, y lamentaron que la autoridad aún no les dé una respuesta de qué pasó con ellos.



"La respuesta de la autoridad se ha visto muy lenta, la verdad no hemos tenido avance de nada", señaló Norma Luna, "se ha parado ahorita todo lo que tiene que ver con búsqueda, no hay avances para nada de esto".