Quieren que informe de CNBV sea prueba contra Duarte

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó un informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para ofrecerlo como prueba en el juicio federal que enfrenta el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Este jueves se realizó una audiencia, a petición de la PGR, en la causa penal número 97/2016 para que el juez de control Gerardo Moreno García analizara la pertinencia del informe solicitado por los fiscales federales.

Sin embargo, Javier Duarte y su defensa no fueron notificados con 48 horas de anticipación a la diligencia, razón por la que la misma se difirió para el 31 de enero próximo a las 11:00 horas.

Al escuchar la nueva fecha y hora de la audiencia, la fiscal Nelly Nabor Alvarado informó al juez que el próximo 22 de enero vence el término para la investigación complementaria con el que cuenta la PGR y la defensa para reunir sus pruebas por lo que solicitó una diligencia para esa fecha.

El juez Moreno García sostuvo la fecha debido a que por orden del Consejo de la Judicatura la agenda se maneja de modo aleatorio mediante un sistema electrónico y observó que ni la defensa ni el imputado se encontraban presentes para hacer valer sus argumentos.

"Yo no puedo eventualmente resolver nada si no está presente la otra parte, aquí no hacemos magia negra ni nos reunimos en lo obscurito", dijo.

En ese momento tuvo por notificados a los fiscales federales y ordenó notificar y citar a Javier Duarte de Ochoa y su defensa.

Asimismo, requirió al director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte para que informe la razón por la que Duarte de Ochoa no compareció a la diligencia.