Quieren estar juntas en Hollywood

"Como latina que vienes a trabajar a Estados Unidos nunca crees que los americanos se vayan a fijar en tu trabajo", comentó Vale, quien desconoce cuándo será develada su estrella, ya que con la pandemia se han retrasado las ceremonias.

Espera, dijo, que el comité que otorga dicha distinción considere que estar pegada a su mamá sería muy buena idea.

"Fue una sorpresa que me dio mi marido, porque para obtener esta estrella tienes que meter unos papeles y un comité de puros americanos decide si te la mereces o no. Creo que Eva Longoria es la única latina que está en el comité", añadió.

EN 2022

Vale, de 45 años, quien espera que su estrella llegue en el 2022, aclaró que no fue ella quien inició el trámite para ser considerada, por lo que fue una grata sorpresa cuando fue seleccionada.

"Se siente muy bonito que de pronto volteen a ver tu trabajo cuando yo no he hecho nada en inglés", añadió.

"¿Y dónde te irán a poner?", preguntó Angélica María a su hija.

"Espero que al lado de ti. Me gustaría al lado de ti, sería como lo lógico, lo máximo además estar juntitas ahí para siempre", expresó Vale.

Ella se merece todo, la he visto luchar desde que tiene dos años y medio. La vi llorar tantas veces porque no le daban los programas de televisión. Sí, mamita, yo me acuerdo que en Chiquilladas tú querías estar ahí y nunca te llamaron, ni de invitada". Angélica María, Cantante y actriz