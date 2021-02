Quieren empresarios libertad para trabajar

El presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), señaló que se requiere que las autoridades sanitarias ya les permita a todos trabajar, ya que durante el año pasado los establecimientos considerados como no esenciales fueron duramente golpeados económicamente.

Matamoros, Tam.- Los empresarios y comerciantes de Matamoros rezan porque no se presente un nuevo cierre de negocios a partir del 16 de febrero, esto luego de llevarse a cabo la celebración del día del amor y la amistad, consideró Miguel Ángel Tello Romero.

Recordó que durante el 2020 se estuvo cerrado siete meses y solo se trabajaron cinco, lo cual fue un panorama nada alentador en este sentido, por lo que ahora se busca que haya mayor apertura siempre cumpliendo con los protocolos de salud.

"Nosotros estamos cumpliendo con las disposiciones sanitarias por lo que creemos que no deben de volvernos a cerrar en este año, nos deben de permitir trabajar, ya que de suceder lo contrario ya no vamos aguantar, estaríamos entrando a la etapa de decir, que abran los que cumplen y los que no pues que cierren", dijo.

"No estamos compartiendo que se catalogue lo esencial y lo no esencial, ya que hay quienes cumplen, pero también quienes no, es ahí en donde deben de existir acciones por parte de las autoridades sanitarias para evitar que haya el relajamiento que se ha visto en donde pese a las indicacio0nes muchos negocios permanecieron abiertos", comentó.

Tello Romero indicó que es alentador la llegada de la vacuna, avanzar lo más que se pueda en controlar esta enfermedad, ya que eliminarla sería muy complicado, por eso de la necesidad de seguirse protegiendo para evitar saturar los hospitales con personas enfermas.

Agregó que es necesario que todos pongan de su empeño para salir delante de esta situación, considerando que en base a los cuidados que uno tenga, será la única manera de poder controlar esta enfermedad.