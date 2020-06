Quieren dañar su imagen

A través de Twitter, Andrea Legarreta negó conocer a la mujer que perpetró diversos saqueos en cadenas de conveniencia durante las recientes protestas en la Ciudad de México, y a quien están vinculando a ella por tener su apellido.

La conductora aseguró nunca haber visto a la manifestante y recalcó que no por compartir un apellido quiere decir que es su familiar.

"Aquí vamos de nuevo ¡una vez más queriendo mancharme! Ahora me quieren relacionar con una mujer que cometió actos vandálicos porque supuestamente se apellida Legarreta. ¡Jamás la he visto! ¡No apoyo la violencia!", escribió la también actriz.

ESCÁNDALO EN TWITTER

El tema llegó a los primeros lugares de las tendencias de Twitter en el País desde ayer por la noche con el hashtag #DestruyoComoLegarreta.

La conductora añadió un video de poco más de tres minutos en su Instagram para profundizar en la situación.

"Cuando me meto a investigar veo que hay una mujer que el lunes pasado en unas marchas estuvo cometiendo actos de vandalismo y dicen que se llama Elizabeth Legarreta y de pronto alguien decidió que supuestamente es una prima mía.

"Yo no tengo conocimiento si hay un familiar lejano que tenga una hija que se llame así, a ella, a la que veo en las fotografías no la conozco. El apellido no nos hace familia de nadie. También soy Martínez, quiero pensar que soy prima de casi todo México porque hay muchos Martínez", dice en el clip.