Quieren un cambio y no aceptarán mordidas

"Es importante que empecemos a hacer cambios radicales para el medio ambiente, lamentablemente hemos sido reconocidos con contaminación fuerte, no estamos teniendo un entorno agradable para la ciudadanía, pero con este programa viene la posibilidad de contribuir, de mejorar y de dejar algo", dijo Yesica Soledad Romero, guardián ambiental.



Con 23 años, la joven cursa octavo semestre de licenciado de administración de empresas y carrera de contador público auditor y decidió unirse a las filas para hacer su servicio social y contribuir en mejorar el medio ambiente de la ciudad.

Con su boleta de infracciones en mano, 38 jóvenes inician hoy la supervisión de la ciudad y cuando detecten que alguien tire o queme basura, desperdicie el agua o contamine canales o drenes, aplicarán sanciones.

"Siempre me ha molestado ese tipo de actitudes (tirar el vaso de refresco por la ventana, el elote) pero si algo he identificado es que es en la crianza, mi mamá nos educó que si íbamos comiendo el elote en la pesera y hasta que llegues a la casa lo tiras, igual el refresco, creo que la educación es fundamental para hacer esos cambios que queremos en el área ecológica", expresa Yesica.

-La ciudadanía no está acostumbrada a que la sanciones por tirar basura ¿qué piensas de eso?...algunos se van a molestar.

-Creo que es cultural, no estamos acostumbrados a que nos sancionen, entonces lo ideal es empezar a hacerlo, vamos a empezar a sufrir un proceso del cambio al que no estamos acostumbrados pero en algún momento nos vamos a acostumbrar y corregir lo que se quiera.

Manuel Adrián Arellano Lorenzo, con 30 años, también es parte del programa de servicio social con el programa universidades verdes de la dirección de medio ambiente y ecología, ya ha apoyado limpiando parques, aunque no tiene colonia definida, realizará su rondin en Fuentes Sección Lomas.

"Me gusta cuidar el medio ambiente y ya estábamos limpiando parques, queremos proteger más formal la limpieza de la ciudad, no voy acceder (si alguien quiere darle dinero) queremos educar a los ciudadanos a que ciuiden el medio ambiente y si vamos a estar accediendo a ese tipo de negociaciones pues no vamos a estar educando a nadie, queremos que la gente se comprometa", dijo.

El guardián ambiental, le da una calificación de seis en un parámetro del uno al 10, en el tema ambiental a la ciudad, y señala que si hay cultural, pero que los menos hacen que la ciudad se vea mal.

"No estamos tan mal como he visto en otras ciudades, pero hay muchas áreas de oportunidad yo le pondría aun seis, y se puede mejorar y en cultura, mucha gente se porta bien pero la gente que contamina hace mucho impacto, hay que poner más presión sobre esa poca gente que es la que tira basura, que ensucia nuestros parques, yo pienso que de cultura estamos bien pero hay que atacar esas debilidades, a ese porcentaje menor que ensucia la ciudad", recalcó Manuel.

Como guardián ambiental, Manuel manda un mensaje a los ciudadanos, para que todos contribuyan a no tirar basura, mantener limpia la ciudad ya que es por la salud y por el bien de todos.





COLABORE CON ELLOS

35 Los jóvenes Guardianes Ambientales.

100 Al número de ellos que quieren llegar las autoridades.

-Van a vigilar que no se contamine la Ciudad.

-Van aplicar multas.

-Traen su gorra.

-Chaleco color fosforescente.

-Identificación.

-Y el bloque de boletas de multas foliado.

Si contamina, pague su multa

Sobre aviso no hay engaño y tras haber realizado campaña de concientización, hoy las autoridades inician con la aplicación de multas contra quienes arrojen basura, quemen, o no tengan limpio enfrente de su casa.

El programa Guardianes Ambientales inicio el año pasado, donde se diseño el proyecto, se informó a la ciudadanía y ahora se aplicarán sanciones correspondientes.

Laurencio Lerma, encargado de despacho de la dirección de medio ambiente y ecología municipal, comentó que se va a multar las faltas o irregularidades de acuerdo al Bando de Policía y Buen Gobierno, en el tema de medio ambiente.

"Toda aquella conducta inadecuada de un ciudadano en la vía pública que cause contaminación de áreas verdes, plazas, jardines o de espacios públicos y en el resto e la ciudad dentro de lo que seria afectaciones a tus vecinos, con esto buscamos dar a conocer que debemos hacer un cambio de actitud en cuanto a la protección de nuestras áreas de convivencia y exhortarlos a tomar una conciencia responsable sobre el cuidado ambiental y que a su vez nos afecta en la salud", dijo.

El funcionario, señaló que los jóvenes del programa Guardianes Ambientales, estarán por toda la ciudad, principalmente en el sector donde vive para mayor seguridad.

"Hoy arranca la aplicación de multas, son infracciones a través de boletas las cuales el personal van a incorporar todos los lineamientos identificados", expresó.

Martha Bely García Hernández, coordinadora del programa Universidades Verdes de la dependencia, dijo que es importante que se brinde todo el apoyo a los jóvenes que están participando, sobre todo porque tienen otra mentalidad y con el objetivo de cuidar el medio ambiente.

"Hay que tomar conciencia, es una medida que se está tomando para el bienestar de la ciudadanía, el planeta", expresó.









Manuel Adrián Arellano. Lorenzo quiere contribuir con el medio ambiente. y no va a recibir mordidas.

Yesica Soledad Romero, guardián ambiental y sabe que habrá resistencia a las multas.