Quiere Moyes dirigir al 'Chicharito'

El escocés David Moyes, antiguo entrenador de Everton, Manchester United y Real Sociedad, entre otros, se ha mostrado este domingo abierto a dirigir al West Ham United, club que podría prescindir en las próximas horas de su técnico, Slaven Bilic.



Moyes, de 54 años, lleva sin trabajar desde el pasado mes de mayo, cuando dejó el Sunderland tras consumarse el descenso de la Premier League a la Championship.



"Siempre he dicho que me gustaría volver a dirigir un equipo. Si llega la oportunidad correcta, estaría interesado", aseguró el preparador escocés.



"Estaría interesado, pero en este momento el puesto no está disponible".



El técnico, que entrenó durante 11 exitosos años al Everton antes de pasar sin pena ni gloria por los banquillos de Manchester United, Real Sociedad y Sunderland, es uno de los nombres que baraja la directiva del West Ham para suplir a Bilic, aunque también ha sonado para tomar las riendas de la selección de Escocia.



El equipo del este de Londres sólo ha ganado dos de los 11 partidos de Premier League esta temporada y marcha en decimoctava posición, en puestos de descenso a la Championship.