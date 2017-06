Quiere Boca Jrs. quitarle central a el "Piojo"

América podría perder a uno de sus jugadores clave en plena pretemporada.



Miguel Herrera, técnico de las Águilas, confirmó que hay interés para que el zaguero Paolo Goltz regrese a su país al futbol de Argentina.



Aunque aseguró que todavía no hay ofertas formarles, el DT azulcrema se previene por si se concreta una salida exprés de Goltz, quien de acuerdo a medios argentinos interesa a Boca Juniors e Independiente.



"No, todavía no (es oficial la salida), al menos a mí no me han dicho nada Mauricio (Culebro) ni Santiago (Baños). Está trabajando bien con nosotros, hasta que no me informen a mi yo no puedo decirles otra cosa.



"Sabíamos que había inquietud por él en Argentina, no nada más de Boca, pero todavía no me dicen a mí que hay una oferta formal", explicó el "Piojo" en la llegada de América a la Ciudad de México tras su pretemporada.



Darwin Quintero y Goltz están a la espera de definir su futuro con el club, que por lo pronto sondea la posibilidad de sumar a algún jugador más, específicamente extranjero.



"Sabíamos que habían ofertas para él (Goltz) y Quintero, estamos conscientes de que si hay ofertas y posibilidad, se podrán ir, pero reitero, ahorita no les puedo decir nada porque no se nada.



"Vamos a evaluarlo (la llegada de otro refuerzo) esta semana. Volantes, estamos intentando reforzar con volantes, Guido (Rodríguez) ya se reporta el lunes y nos va a fortalecer mucho esa parte", sentenció Herrera.