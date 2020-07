Quiere ´Zurdo´ Ramírez enfrentarse al ´Canelo´

Gilberto "Zurdo" Ramírez va para 16 meses que no sube al ring, pero el invicto mexicano y ex monarca mundial ya sabe que volverá a la acción, a finales de este año, y hasta tiene una lista de posibles rivales.

Ramírez sonríe. Quedó libre del contrato que lo amarraba con Top Rank, y ahora es su propio patrón. Puede negociar con cualquier promotora.

Por eso, el originario de Mazatlán no descarta una pelea con su compatriota Saúl "Canelo" Álvarez, el mejor libra por libra del planeta.

"Quiero darle a la gente las peleas que se merecen, quiero ser un ídolo mexicano y con buenas peleas lo voy a lograr. Todos los fanáticos quieren ver esa pelea con ´Canelo´, es un peleador que ha hecho buena trayectoria, ha tenido buenas peleas. Creo que para mí sería bueno enfrentarlo, y podría ser en el Estadio Azteca.

"Me veo ganando esa pelea ya que tengo el alcance, la estatura, soy más joven también y tengo el hambre de triunfo", dijo Ramírez en la charla de Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Gilberto (40-0, 26 KO´s), quien realizó cinco defensas del cetro Supermediano de la OMB, tiene en mente un fajín del CMB.

"Ese título lo he añorado por mucho tiempo, no se me había dado la oportunidad de estar en el número uno (de los retadores al título), ahora se me da y en cualquier momento peleo con (Artur) Beterbiev (campeón Semicompleto del CMB), estoy contento por eso", indicó.