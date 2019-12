Quiere volver al cine

El músico estadounidense John Legend, anhela regresar a la actuación, disciplina en la que se ha desempeñado brevemente, pero que le valió pertenecer al elenco de la cinta ganadora del Oscar, La la land.

Es probable que vea a Damien (Chazelle) muy pronto, porque quizás vaya a una fiesta que están organizando, así que le preguntaré al menos. Fue una película bellísima y para mí fue todo un honor tener un pequeño papel en ella", destacó para The Sun, respecto a su participación en la película musical.

PODRÍA REPETIR CINEASTA

Damien no es sólo un cineasta brillante, sino que también ha demostrado que ama la música. Ya ha hecho dos películas musicales extraordinarias, Whiplash y La La Land, se nota que tiene un oído genial para la música y sabe perfectamente cómo rendirle homenaje a través del cine", aseguró.

Para Legend no es algo nuevo estar frente a las cámaras, pues antes de La la land, ya había participado en el largometraje Soul men, así como en un especial navideño de televisión A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All.