Quiere volver a la TV

Ciudad de México

Se hizo famosa por ser una de las conductoras del noticiero "Ciudad desnuda", cuya información le valió amenazas de muerte y hasta dejar el país; luego incursionó en los talk shows con "Cosas de la vida", donde también tuvo éxito.

Pero hace tres años Azteca decidió poner fin a su programa y desde entonces Rocío Sánchez Azuara no ha podido regresar a la televisión, aunque se muere de ganas.

"Mi trabajo ha sido mi oxígeno y me hace falta para seguir funcionando. Nunca he necesitado que me mantengan porque siempre he tenido chamba y por eso quiero volver", dijo.

Esta semana, Rocío desmintió con un video el rumor publicado por una revista donde se decía que había traicionado a Imagen TV, con quien tendría contrato firmado.

Antes de eso publicó una foto de su asistencia a un programa de Televisa.