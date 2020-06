Quiere volver a la comedia

Sandra Echeverría ha cimentado su carrera actoral con roles dramáticos, como ocurrió en La Usurpadora, pero ahora desea retomar su raíz cómica, por lo cual se prepara para actuar y hasta producir propuestas humorísticas.

"Lo primero que hice en mi carrera fue comedia, pero la vida me llevó por otros rumbos y me metí más al drama, que fue donde me clavé, pero siempre he tenido un fanatismo por el trabajo de Meg Ryan y Julia Roberts.

"El año pasado me metí a hacer un curso de comedia intensivo. Amo el género, pero he tenido pocos personajes. Últimamente incluso he estado buscando comedia más oscura, así que he estudiado más", contó la actriz, en entrevista.

Tras su participación en La Bandida, que estrenó por Azteca Siete, la también cantante trabajará en una serie de tinte cómico y oscuro para streaming, de ocho episodios.

EN CINE

Así como pasó siete años para la realización de su película Busco Novio Para Mi Mujer (2016), Echeverría se enfoca ahora en la realización del filme Electricidad, sobre un hombre que cree en las almas gemelas y una chica que es lo contrario.

"Llega un momento en el que haces audiciones por personajes por los que realmente te apasionas y no te quedas. Cuando llegó Busco Novio..., me dije que si quería el personaje tenía que levantarlo yo.

"Electricidad, además, tiene una onda musical, junta los años 80 con comedia. Es una combinación extraña, pero podría meter mi faceta de cantante y actriz. Siempre he dicho que si no es por talentosa, lo lograré por necia", aseguró.

Después del lanzamiento, el año pasado, de su disco Instinto, Echeverría se sintió inspirada para componer nuevos temas, por lo que en unas semanas entrará al estudio a grabar un nuevo disco, con mariachi, de temas inéditos.

A diferencia de su adolescencia, cuando admiraba a artistas como Britney Spears y Backstreet Boys, la intérprete se considera una mujer con suficiente madurez para al fin representar el género que cantaba a los 9 años.