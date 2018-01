¡QUIERE VOLAR ALTO! Este tiene que ser mi año: ‘Kike’ Pérez

Enrique “Kike” Pérez se ha quedado muy cerca de llegar a la Liga Mexicana de Beisbol en varias ocasiones, pero en este 2018 está decidido a dar ese último estirón. A sus 21 años de edad parece haber alcanzado la madurez necesaria como pelotero y ahora solamente cuenta los días, esperando el llamado para incorporarse a la pretemporada con los Pericos de Puebla.

“Si Dios quiere este tiene que ser mi año, no dejaré de prepararme para llegar al equipo grande de Pericos, tengo que ir con todo a esta pretemporada para pelear por un lugar, ya se a lo que me voy a enfrentar”, comentó el reynosense salido de la Liga Treviño Kelly, que sigue soñando en grande.

“El sueño sigue, ojalá que pronto me firmen para Estados Unidos que sería lo máximo, sigo soñando con llegar al mejor equipo del mundo que son los Yankees, la clave está en no dejar de trabajar”, aseguró.

Como juvenil cuenta ya con mucha experiencia al haber estado más de 4 años en la Academia de El Carmen, Nuevo León, dos años con Diablos-Oaxaca y tres años con Pericos de Puebla que es su actual club. Enrique Pérez está recién llegado de la Liga Invernal Mexicana en donde jugó para los Cajeteros de Celaya alternando como jardinero izquierdo y bateador designado.

“Me fue bien pero tal vez menos de lo que esperaba, hay que seguir trabajando duro ya que no tuvimos la suerte de pasar a los playoffs pero tenemos un buen equipo, ahora estoy enfocado para la invitación a la pretemporada de la LMB”, relató.

Uno de sus propósitos de año es dejar de ser el “ya merito”, así que ya piensa en un plan B.

“Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para quedarme en el primer equipo, la oportunidad de estar en Liga Mexicana la he buscado con ellos (Pericos) desde hacer varios años y si no me la dan este año, ojalá me busque otro equipo”, señaló.

El beisbolista llegó a casa en diciembre para unas cortas vacaciones. Por ahora entrena por su cuenta ya que se reencontró con algunos compañeros que están en su misma situación.

“Es muy importante mantenernos en ritmo, me estoy juntando con varios compañeros que también pertenecen a otros equipos y están esperando la pretemporada, nos ayudamos para entrenar, nos damos consejos para estar listos”, dijo.

El buen “Kike” formó parte de la primera camada de oro que dio la Treviño Kelly en el 2009, esa que también conquistó el tercer lugar en la Serie Mundial de Williamsport, por eso asegura que saldrán muy buenos peloteros de la generación mundialista del 2017.

“Me siento orgulloso de ellos porque hicieron un buen papel, un gran trabajo, reconocer la labor del cuerpo técnico encabezado por el “Many” Espinoza, creo que de este grupo van a salir varios al profesionalismo”, afirmó.