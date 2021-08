"Yo soy un ciudadano de Reynosa que vive aquí, que sabe que para hacer política se necesita voluntad, quiero ser alcalde porque me cansé de ser un espectador".* Juan Zertuche, Candidato a la alcaldía por MC.

Haciendo alusión al apodo con el que se dio a conocer a nivel nacional hace unos años, mientras caminaba con un traje espacial en la colonia Jacinto López, reconoció que el referente le ha permitido escuchar las quejas y propuestas de diversos sectores de la población para crear un plan de trabajo.

Noticia Relacionada Quiere ´volar´ a la alcaldía

Por ello enlistó al menos 10 compromisos que forman parte de su campaña política, entre ellos el terminar con las "calles lunares", problemas para acceder a los servicios básicos, transparencia, reactivación económica, regreso de actividades deportivas, culturales, entre otras.

"No estoy descubriendo el hilo negro de las cosas, yo soy un ciudadano de Reynosa que vive aquí, que sabe que para hacer política se necesita voluntad, quiero ser alcalde porque me cansé de ser un espectador, en mi campaña, sí, se ha vuelto un referente lo del astronauta, pero tengo un plan de trabajo bien desarrollado en donde no hay compromisos más que con el pueblo".

Durante su segunda semana de proselitismo también habló de su propuesta para reactivar la economía en la zona centro, acompañada de un operativo de seguridad con elementos motorizados y de la colocación de cámaras de vigilancia.

De los apoyos para pequeños, medianos negocios, el manejo en la recolección de la basura, la regularización de predios y el regreso de actividades de recreación. "Hay quienes traen ideas paranoicas, ejes viales, periféricos, trenes, subterráneos, conexiones, infraestructuras que no darán beneficio, solo gastos, y nosotros queremos hacer las cosas bien, dar soluciones reales a los problemas que ya existen, no voy a inventarme nada".

Presumió que su campaña se realiza sin filtros y con acercamiento directo a la población, por lo que comparte su número de teléfono personal. "No tengo ningún problema con dar mi teléfono ahí está en mis redes, en mis recorridos, yo contestó, no tengo chofer ni alguien que esté atrás de mi diciendo que hacer y no, aquí no hay interés".

SUS CONTRINCANTES

Al ser cuestionado sobre sus principales adversarios políticos, quienes también buscan la alcaldía por Reynosa, expresó: "El juego está entre 3, los malos, los peores y nosotros que somos los de Movimiento Ciudadano, ellos son los mismos de siempre, basta con revisar quienes están en sus grupos de trabajo, llenos de compromisos, de acuerdos, de bonos, de promesas, nosotros no, tenemos perfiles diferentes, que realmente son ciudadanos, en donde diremos adiós a los privilegios".

Agregó que su equipo de trabajo será anunciado en las últimas semanas de las campañas políticas.

Por otra parte, habló de los conflictos que surgieron entre el Partido de Acción Nacional (PAN) y el de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en torno a la designación de candidatos, y aclaró los rumores que surgieron en torno a la candidatura del diputado local Rigoberto Ramos Ordoñez, por MC."Yo reconozco el trabajo que él ha hecho, y sí, hubo un acercamiento, platicas en este sentido, pero el equipo de nosotros ya estaba muy estructurado, el tema quedo como un trato de cabellos, pero me consta lo importante que es como actor político y siempre será bienvenido".

A la entrevista lo acompaño su esposa, quien lo acompaña en sus recorridos, y conforma parte de su equipo de trabajo.