Quiere unos guerreros en la cancha

"Vivo el fútbol con mucha intensidad, es parte de mi vida, estoy contento por ser parte de este equipo, es un proyecto que me da mucha ilusión y hasta ganas de volver a jugar, les digo a los chavos que aprovechen la oportunidad que muchos no tuvimos de jugar a este nivel sin salir de casa", indicó el ex futbolista.

Garza aprovechó los micrófonos para enviar un mensaje al jugador número 12 que los está arropando a pesar del mal arranque.

"Primero que nada agradecerles porque si veo como nos están apoyando mucho, me imagino que les gusta ver que tenemos jugadores de casa y que esperan ver pronto a todo este talento de casa en una división más arriba, espero que sigan apoyándonos", comentó.

Por lo pronto este sábado los Guerreros tienen otra prueba de fuego visitando a los Bravos de Nuevo Laredo quienes marchan invictos en el Grupo 15.