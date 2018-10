Quiere ´Titán´ otro turno al bat

Nueva York, E.U.

A pesar de que fue cortado por los Mets de Nueva York desde el 11 de junio y ya no jugó con otro equipo el resto de la temporada, el pelotero mexicano Adrián González con más hits (2,050) en la historia de las Grandes Ligas no renuncia a su deseo de continuar en el mejor beisbol del mundo.

"Definitivamente me estoy preparando para jugar el próximo año y darle una última oportunidad", declaró el "Titán" a MLB Network Radio.

González, de 36 años, aseguró que recibió algunas ofertas de otros equipos, pero decidió no aceptarlas.

"Me tomé un poco de tiempo y tuve algunas opciones que no me convenían, así que me tomé el resto del año y ahora me estoy preparando para la siguiente temporada", reveló el primera base, que también ha vestido las franelas de Rangers, Padres, Medias Rojas y Dodgers en 15 campañas en las Mayores.

Si bien el gerente general de los Mets, Sandy Alderson, explicó hace unos meses que el motivo del despido fue su bajo rendimiento, Adrián reveló que más bien querían probar al prospecto Dominic Smith.

"Ellos querían darle la oportunidad a Dominic Smith, querían saber lo que podía ofrecer, lo cual es totalmente entendible, fue el acuerdo que tuvimos cuando firmé", agregó.