Quiere Texano Jr. tundir a Caín

El Gabacho de Oro manifestó que poder enfrentar al especialista en artes marciales mixtas sería uno de los retos más importante de su carrera, por lo que se mantiene a la espera de conocer si será el rival elegido por la Caravana Estelar y cuál será el formato para la batalla que se realizará el próximo 3 de agosto en la Arena Ciudad de México.

Noticia Relacionada Revelación de la temporada

"Me gustaría que fuera en mi cancha, me gustaría que fuera lucha libre. De hecho, así debería de ser porque él es el que está llegando a Triple A", explicó el heredero de Juan Conrado.

"Existe mucho nerviosismo en caso de que me toque a mí porque no vas a enfrentar a un cualquiera, vas a enfrentar a uno de los monstruos del mma (artes marciales mixtas)", destacó el ex Megacampeón de la Tres Veces Estelar.

Aunque el peleador mexicoamericano no atraviesa su mejor momento en los octágonos, pues acumula dos derrotas en sus últimos tres enfrentamientos, el sombrerudo reconoce que no puede darle ninguna ventaja.

El Texano Jr. reconoció haber observado varias contiendas de Caín Velásquez y sabe que es una fiera dentro de la jaula, pero hará todo por salir con la mano en alto.