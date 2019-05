Quiere suceder a Theresa May Secretario de Salud británico

LONDRES.

La contienda para suceder a la primera ministra británica Theresa May no ha comenzado oficialmente, pero el campo de contendientes crece rápidamente. El secretario de Salud, Matt Hancock, anunció el sábado que buscará el puesto de May, sumándose a varios que ya anunciaron su postulación.

May anunció el viernes su plan de renunciar el 7 de junio como líder del Partido Conservador y dijo que permanecerá como primera ministra interina mientras el Partido Conservador elige a un nuevo líder en una contienda que se iniciará oficialmente la semana siguiente.

Su sucesor tendrá que intentar la consumación del Brexit, una tarea que May no pudo cumplir durante sus tres años en el cargo. Aunque consiguió llegar a un acuerdo de divorcio con la Unión Europea, el plan fue derrotado tres veces en el Parlamento por legisladores de todo el espectro. La cuestión sigue en un punto muerto político.

El candidato más conocido para lo que será una tarea muy difícil es el extravagante exministro de Asuntos Exteriores Boris Johnson, quien ha dicho que sacará a Gran Bretaña de la UE el 31 de octubre aunque no se haya llegado a un acuerdo con los líderes de la UE.

La promesa de Johnson de abandonar la UE con o sin acuerdo ya está causando algunas sacudidas.

Otro contendiente, el secretario de Desarrollo Internacional Rory Stewart, dijo el sábado que no podría servir en un gabinete bajo Johnson si éste gana el primer lugar.

Stewart afirmó que no podría trabajar para un líder que se sienta cómodo con la idea de un Brexit sin acuerdo cuando Gran Bretaña abandone la Unión Europea.