Quiere su tercera corona

Francisco el "Chihuas" Rodríguez prepara el camino rumbo a su tercer título mundial. Al ex campeón del mundo se le nota la emoción por todas partes. Feliz porque cada vez está más cerca la oportunidad de disputar el tan anhelado cinturón verde y oro (CMB) ahora en peso mosca.

"Teníamos fecha para pelear este 31 de octubre, pero al parecer se va a mover dos o tres semanas, espero pelear a mediados de noviembre y luego en febrero, tengo un año sin pelear así que la primera será para activarnos y luego sigue una pelea dura y después de febrero vamos a buscar el título mundial primeramente Dios, más o menos en abril vamos a estar peleando por nuestra tercera corona", comenta el peleador oriundo de Nuevo León, quien se siente más maduro que nunca pues aprendió de los errores del pasado y por eso busca consagrarse.

"Fíjate que la primera vez que fui campeón del mundo estaba muy chiquillo, tenía 21 años y me cayó todo de golpe, no supe manejarlo, ahora tengo 27 años y siento que ahora si voy a saber como manejar todo y será una historia distinta, voy a ser un campeón que va a reinar un buen rato", afirma.

El "Chihuas" no vino a Reynosa de paseo. Le están colocando las vendas porque va a intercambiar golpes como parte de su preparación, así que se convertirá en otra de las figuras que han entrenado en la Academia de Boxeo Heriberto Deandar.

"Es la primera vez que vengo a tirar ´trompos´ pero ya he estado antes aquí de pasada, cuando viajamos a Estados Unidos, pero ahora fuimos invitados aquí a la academia con Don Joel Soto y con mucho gusto yo de volada les dije que si porque es un gimnasio donde se han forjado campeones y hah venido muchos campeones mundiales", explica.

A pesar de que ya es una figura, su sencillez ayuda para que los boxeadores locales se le acerquen sin pena... "Hay que pegarles para que aprendan", dice entre risas antes de su ir al ring.

"En Monterrey, en el tiempo que yo empezaba había un campeón mundial, el "Pingo" Miranda, cada que yo hacía sparring con él me gustaba mucho, me emocionaba, para mi que él me pegara era un trofeo, bueno pues espero yo darles esa motivación a los muchachos y que vean que si se puede, que pueden llegar a ser campeones", dice volteando a ver sus cinturones.

En Ciudad Victoria fue su último combate y le encantaría pelear pronto en Reynosa.

"No estaría mal, estaría chido pelear en Reynosa, es un estado vecino y estoy abierto a ofertas, si quieren que pelee aquí pues aquí estoy".

El deporte ha sido clave en la vida del "Chihuas" alejándolo de los malos pasos y está convencido de que un par de guantes pueden hacer la diferencia.

"Que lleven a los muchachos a gastar energías ahora que ya se están activando los gimnasios, me imagino que aquí también en eso andan, lleven a los niños a entrenar ustedes no saben si tienen un campeón mundial en su casa", expresa.

Por último como buen regio, se le tiene que hacer la pregunta obligada... ¿Tigre o Rayado?

"Hijuesu...me voy a echar encima a muchos pero soy Rayado", finaliza.

¡Sparring de lujo!

Entrenar con el doble campeón mundial, Francisco "Chihuas" Rodríguez, fue una gran experiencia para los boxeadores locales. Un sparring de lujo se vivió en el gimnasio de Don Joel Soto, en donde el "Chihuas" dio una probadita de su calidad intercambiando golpes durante 6 rounds. El primero en sentir la pegada del ex campeón mundial fue el matamorense Leonardo "La Pulga" Torres, quien lo enfrentó durante 4 asaltos. Posteriormente el reynosense Luis "Kiko" Cuevas tuvo el honor durante 2 rounds. Muy atentos, los pugilistas de casa observaron a detalle cada movimiento de Rodríguez. Tremenda rapidez y una condición física de primer nivel fue lo que más se notó por parte del peleador regiomontano, quien está en plena preparación para su próximo combate a celebrarse en noviembre.

En el ring desfilaron los mejores prospectos de Reynosa. Noel Rosales y Hugo "Tigre" Castañeda, ambos del gimnasio de Don Joel Soto se enfrentaron a los hermanos Bocanegra del Valle de Tejas. Fue una larga sesión de sparring en donde también participaron los hermanos Paredes del gimnasio Manzanares y Rafael Reyes. Al terminar el entrenamiento, el "Chihuas" y su equipo se quedaron a compartir los alimentos con el resto de los boxeadores y algunos invitados de la familia Soto. El entrenamiento se convirtió en una bonita convivencia en donde los chamacos que apenas comienzan pudieron platicar con esta figura del deporte de los puños. El "Chihuas" llegó con todo y sus cinturones los cuales pudieron tocar y usar para la foto de recuerdo.