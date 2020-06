Quiere ser el villano

La mayor virtud del actor Axel Santos es que es camaleónico, según asegura; durante su carrera ha interpretado distintos papeles donde la comedia se interpone y en la serie "R", no fue la excepción, sólo que esta vez se trata de un humor negro que lo relacionó con las pistolas.

La trama de la serie, que estrenó en Paramount Network el siete de mayo, presenta la historia de Franco (Mauricio Ochman), que por accidente asesina a un narcotraficante. Axel, interpreta a Nacho Gallegos, un policía que se enfrenta a todas las situaciones peligrosas, por lo que ser parte de este proyecto significa para él un reto más allá de lo normal.

"La producción nos dio todas las facilidades sobre todo para hacer las escenas de acción, nos entrenaron con armas reales, nos enseñaron a disparar y sobre cómo es que los policías realmente utilizan el armamento y obviamente como actor la responsabilidad es enorme porque tienes a tu alrededor toda una producción y cualquier cosa tú eres el responsable", contó Axel Santos en entrevista.

A pesar de los riesgos, Santos disfrutó mucho las escenas de persecución y enfrentamientos que grabaron durante tres meses y le gustaría continuar haciendo pero aún no tienen noticias sobre si habrá segunda temporada; mientras tanto, a Axel esta participación lo dejó con ganas de interpretar un papel más rudo.

No hay personaje chico pero definitivamente me voy por los personajes dramáticos, he tenido mucha fortuna de poder interpretar muchos personajes cómicos, pero ya estoy esperando que me llegue la oportunidad un personaje, de un villano, porque son muy divertidos".

La línea argumental de esta serie coincide además con la filosofía de vida del actor, quien prefiere ver la tragedia con humor y considera que en la época actual es necesario encontrar este tipo de contenidos en la televisión.